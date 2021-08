Pandemia provoca 30% de desocupación dentro de los malls

La pandemia ha generado que muchos comerciantes abandonen sus locales comerciales dentro de los malls.

Así lo confirmó la presidente de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, Nadyi Duque, quien señaló que la mayoría de éstos locales desocupados son de microempresarios que no han seguir pagando los arrendamientos.

Indicó que hay diferentes factores que están afectan do que los comercios no puedan reabrir pero todo dependerá de los planes de inversión, políticas de Estado, los beneficios fiscales, acceso al crédito.

"Hay entre un 30% a 40% de desocupación de locales en los centros comerciales de microempresarios que no han podido reabrir sus negocios porque no tiene acceso al crédito o no le ha sido fácil o no cumplen con las condiciones para obtener esos créditos. Hay otros comercios que no van a reabrir o dependerá de como se vaya restableciendo nuevamente el consumo para poder generar ventas", expresó.

En cuanto a las ventas, Duque explicó que están en un 60%, y esperan mantener estas cifras en lo que resta del año. "El pago del décimo tercer mes nos ayudó mucho ya que veníamos de un mes lento como es julio y no perdemos la esperanza de recuperarnos", añadió.

En el tema laboral, la empresaria señaló que en este momento se mantienen trabajando con el 50% de los trabajadores y el que otro 50% está suspendido o ya ha finalizado su contrato.

Las ventas están en un 60% y por ende no podemos tener al 100% de los trabajadores como antes. Aunado a que ha aumentado el gasto de electricidad, limpieza, equipo de bioseguridad, más el cúmulo de deuda cuando el sector estaba cerrado, resaltó.'

centros comerciales participarán en el Panama Black Weekend después de un año. 400

millones de dólares en pérdidas tuvieron los centros comerciales en enero de este año.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Panamá (Anadeco), aseguró que existen varios factores que han influido en el cierre de los locales como el bajo consumo y tráfico de personas en los malls, la falta de turismo, además de la condición económica del país.

"Esperamos que en los próximos meses nos recuperemos sobre todo porque viene fin de año, ya que cada caso es diferente y no podemos generalizar", expresó.

Agregó que ellos confían en que todo vuelva a la normalidad y esperan que a fin de año estén a un 85% de los niveles del 2019.En el 2020 las ventas cayeron un 70% al totalizar 4 mil millones de dólares cuando en el 2019 la cifra fue de 11 mil millones de dólares.

Durante el mes de enero de 2021 que los centros comerciales se mantuvieron cerrados tuvieron pérdidas de aproximadamente 400 millones de dólares lo que impactó los planes de inversión que se tenían para este año.

Antes de la pandemia, los malls daban empleo a unas 50 mil personas, como parte de una fuerza laboral de 349 mil dedicada al comercio.

Sin embargo, entre un 30 y 40% de los negocios en los malls cerraron sus puertas y el sector comercio, al 30 de septiembre del 2020, ya había perdido más de 73 mil trabajadores, 21% de su fuerza laboral.

Paralelo a esta crisis los centros comerciales han unido esfuerzo para realizar el Panama Black Weekend, para promocionar ofertas hasta el 70% por 10 días.

El evento que se desarrollará del 30 de septiembre al 10 de octubre participarán 14 centros comerciales a nivel nacional.

"Este es un paso hacia la reactivación económica y de seguro se sumarán los hoteles, las aerolíneas, las agencias de viajes, entre otros sectores", señaló la presidenta de Apacecom.

Vamos a realizar una alianza con Promtur para promocionar el evento en Centroamérica y Sur América. Cualquier resultado que tengamos será positivo porque es mejor a hacer nada después de un año tan difícil, expresó.

