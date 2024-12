Pesca artesanal: entre el mal tiempo y la necesidad de exportar

La pesca artesanal es una actividad productiva de la cual se benefician cerca de 24 mil pescadores. De acuerdo con estadísticas de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) hasta noviembre de este año, se mantienen registradas 6 mil embarcaciones de la flota artesanal.

Del total de estas embarcaciones se encuentran activas alrededor de 3 mil, observándose un ligero aumento, en comparación con años anteriores.

De acuerdo con Jesús Morales de la Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal la situación del sector se ha visto afectada por las fuertes lluvias, vientos y oleajes a causa del clima reciente, el alto costo de los insumos utilizados para salir a navegar, y las pérdidas que ha causado la disminución de mercados para la exportación.

Los altos precios del combustible, lubricantes, electricidad, son algunas de las afectaciones en el caso de los insumos que requieren durante su faena. En cuanto al tema de los mercados de exportación Morales indica que la sanción con tarjeta amarilla de la Unión Europea como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada ha afectado considerablemente al sector.

Al respecto indica que en la administración anterior no se atendió la situación que vienen enfrentando desde 2019, a causa de la falta de supervisión a barcos extranjeros con bandera panameña que no cumplen con los requisitos exigidos. Señala que se está generando el acompañamiento de parte de la ARAP, aunque falta que participen otras instituciones.

Otros desafíos

Según información de la ARAP, los pescadores han observado que sus capturas cerca de la costa o dentro del área de pesca donde faenaban de manera usual han disminuido y que las especies de mayor valor comercial pudieron haber emigrado, obligándolos a buscar otros sitios más alejados.

Otros de los desafíos es la organización del sector para la entrega de los datos de las capturas y desembarques, donde la Autoridad pueda realizar los análisis del comportamiento de las pesquerías, para una ordenación pesquera y un manejo sostenible.'



Las provincias que se mantienen más organizadas en cuanto a la ordenación y cumplimiento de sus responsabilidades como pescadores artesanales son Panamá, Chiriquí, Veraguas y Herrera.



Los pescadores han diversificado desarrollando ctividades conexas al proceso pesquero artesanal como el turismo pesquero, pesca vivencial, procesamiento de productos, agricultura, artesanías, gastronomía y hospedaje. Esto con el objetivo de generar ingresos económicos adicionales, sobre todo en el tiempo de veda y así mantener a sus familias.

La actividad pesquera se mantiene organizada en la provincia de Veraguas y está formada por 13 organizaciones de pescadores y la Federación de Pesca Artesanal del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba, integradas por más de 300 familias de forma directa y 1,600 a nivel comunitario de forma indirecta.

