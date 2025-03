Recobrar grado de inversión de Fitch Ratings dependería de las reformas a la CSS

A pocos días de haber iniciado el mes de marzo, Panamá se prepara para enfrentar la evaluación de la calificadora Fitch Ratings y tratar de recobrar su grado de inversión, sin embargo, la extensa discusión del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) podría afectar esta valoración.

El país mantiene una calificación de riesgo BB+ que indica que su capacidad de pago es incierta y vulnerable a cambios económicos adversos, es decir, carece de grado de inversión.

Una valoración que amenaza las inversiones en Panamá y su desarrollo económico, por ello, es crucial atender todas aquellas reformas que permitan gestionar las finanzas públicas de manera confiable y sostenible para brindar mayor seguridad a los inversores nacionales e internacionales.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Alberto Arias, el país aún está a tiempo de realizar los cambios necesarios para obtener una mejor calificación.

Menciona que iniciar este proceso con la calificadora que precisamente dejó a Panamá sin grado de inversión (Fitch Ratings), es una oportunidad, pues si todas viniesen al mismo tiempo se perdería por completo esta cualidad.

"Las calificadoras de riesgo vienen a Panamá durante los meses de marzo y abril, afortunadamente, porque si todas vinieran en abril, les garantizo que perderíamos el grado de inversión", dijo.

Según el empresario, las calificadoras han sido bastante claras en que para mantener o recobrar el grado de inversión se deben atender con prioridad dos temas. El primero, la Caja de Seguro Social (CSS); y el segundo, la mina.



La discusión del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) lleva aproximadamente 4 meses en la Asamblea Nacional para su aprobación en primer, segundo y tercer debate.



La inclusión de medidas paramétricas ha sido uno de los elementos más cuestionados de la propuesta del Ejecutivo.



Los diputados de la Comisión de Salud acordaron, en primer debate, no incluir este aspecto en el documento.



El presidente José Raúl Mulino reiteró que no descarta vetar la ley si considera que es inconvenientes para el país, no obstante, los diputados pueden aprobarla por insistencia. El documento se mantiene en segundo debate.