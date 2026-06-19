Salario pretendido en Panamá sube levemente en mayo, pero arrastra caída de casi 7% en 2026

El salario promedio pretendido por los panameños mostró una leve recuperación durante el mes de mayo al alcanzar los 994 dólares mensuales, lo que representa un modesto incremento del 0.15% en comparación con abril.

Según el último Reporte del Mercado Laboral presentado por el portal de empleos Konzerta, este avance corta una racha negativa luego de que en marzo el índice tocara su valor más bajo histórico con 984 dólares. Sin embargo, la realidad acumulada en el año sigue siendo compleja para los buscadores de empleo en el país.

A pesar del leve respiro reportado en los últimos dos meses, las aspiraciones económicas de los talentos locales arrastran una disminución acumulada del 6.96% en lo que va de 2026.

Desde la plataforma laboral explican que, si bien se observa esta mejoría intermensual, las pretensiones salariales de los profesionales panameños continúan posicionándose notablemente por debajo de los niveles que se registraban en el mercado hace exactamente un año.

Al analizar el comportamiento del mercado según el nivel de experiencia y la jerarquía de los puestos, los datos de Konzerta revelan un escenario mixto.

Las posiciones de jefatura y supervisión experimentaron una contracción, situando su salario promedio requerido en 291 dólares por mes, lo que equivale a una baja del 0.93% respecto al mes anterior.

En contraste, la categoría semisenior y senior mostró un comportamiento positivo al promediar $1,033 dólares mensuales, logrando un repunte del 0.38%. Por su parte, el segmento junior o de nivel de entrada se mantuvo prácticamente estancado durante mayo, con una remuneración pretendida promedio de 744 dólares al mes.

Para este grupo de trabajadores principiantes, la tendencia intermensual apenas varió un 0.03%, reflejando una estabilidad casi total en sus solicitudes, aunque en la comparativa interanual sufren una pérdida del 3.55% en sus expectativas económicas. El informe también pone bajo la lupa las marcadas diferencias salariales según las profesiones elegidas.

En el rango de jefaturas, el área de Seguridad Informática se consolidó como la más valorada y cotizada, con una aspiración que alcanza los 2,000 dólares mensuales. En la acera opuesta de este mismo nivel jerárquico se encuentra el sector de hotelería, donde las solicitudes de sueldo mínimo se ubicaron en los 800 dólares por mes.

Para los niveles intermedios y de base, las ingenierías y las áreas técnicas continúan liderando las proyecciones de ingresos. En el segmento senior y semisenior, los profesionales de Ingeniería Civil destacan con la expectativa más alta del mercado al requerir 1,800 dólares mensuales, mientras que los puestos de Mantenimiento y Limpieza ocupan el extremo inferior con 700 dólares.

Esta última posición también registra la menor remuneración en el nivel junior con 625 dólares mensuales, superada ampliamente por Programación de Producción, que lidera dicha categoría con 950 dólares mensuales.

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Este comportamiento del mercado laboral no solo refleja las variables económicas del país, sino que también expone los retos estructurales que persisten en materia de equidad, como la brecha salarial de género, que en mayo se situó en un 4.60% a favor de los hombres.