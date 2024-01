Se agota el agua del Canal: ¿Qué ha pasado con Río Indio?

El Canal de Panamá sigue trabajando con múltiples alternativas para poder encontrar agua, de las cuales, posiblemente la más eficiente y la que tiene mucho mayor avance, es la posible construcción de un embalse en el Río Indio, ha dicho el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez.

Vásquez aclara que se trata de una medida que se viene considerando desde antes de la transferencia del Canal de Panamá a la administración panameña.

El tema de agua es un tema nacional, aunque sin duda, el Canal de Panamá es el mayor usuario de agua dulce, pero es el que genera la mayor cantidad de ingresos por metro cúbico de agua, indicó Vásquez.

A pesar de las advertencia que hace la administración de la vía interoceánica, el tema sigue estando estancado, pese a la crisis que enfrenta en las operaciones impulsada por el Fenómeno de El Niño, cuyo impacto se refleja hasta por lo menos, finales del primer trimestre del 2024.

¿Qué ha pasado con Río Indio?

"El Canal de Panamá no está pidiendo una autorización para construir en Río Indio, el Canal requiere del Ejecutivo una definición de cuenca para poder tener un mandato o tener la facultad de poder tratar de construir Río Indio", dijo Vásquez. No obstante, lo anterior también dependerá de que el Canal de Panamá logre llegar a un entendimiento con las personas afectadas de cualquier tipo de proyecto que se proponga en la cuenca hidrográfica.

Vásquez aclaró que inicialmente se hizo una propuesta a la Junta Directiva del Canal de Panamá, ya que la Ley establece que es la Junta Directiva quien propone los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

No se trata solamente del hecho, de que si requiere una cuenca mayor o menor, se requiere una definición clara y geográfica de cuáles son los límites de las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá.

Esta definición es importante porque la Constitución Nacional y el Título Constitucional le otorga responsabilidades al Canal de Panamá en la cuenca y, no fuera de ellos. "El tema es que el Canal de Panamá tiene la responsabilidad, mas no tiene la autoridad sobre la cuenca. Y más importante que eso, la Cuenca hidrográfica del Canal no es propiedad del Canal, explicó Vásquez.

Originalmente, la cuenca hidrográfica aprobada mediante la Ley 44 eran más de 500 mil hectáreas, con la derogación de la Ley 44 en el 2006, el Canal de Panamá regresó a la cuenca que estaba definida que era de usos de agua y suelos de la antigua Zona del Canal. Esa es la única norma por la cual se define la cuenca sobre la que el Canal de Panamá trabaja en estos momentos, detalló.

Bajo este principio, la propuesta elevada por la Junta Directiva del Canal de Panamá al Órgano Ejecutivo incluyó aguas abajo del Río Indio, porque si se circunscribe a la población aguas arriba, se desmejora las condiciones de las poblaciones de aguas abajo, explicó.

La respuesta del Ejecutivo adjunta la necesidad de tener una aprobación para hacer un proyecto. Al respecto, el administrador aclaró que el Canal de Panamá no requiere de una aprobación del Ejecutivo para ejecutar un proyecto.

"La aprobaciones están a través de la Junta Directiva, vía presupuesto, aprobada de alguna manera por el Consejo de Gabinete, hechas ley de la República en la Asamblea Nacional. No obstante, el programa de inversiones se define dentro del Canal de Panamá", señaló.

Vásquez aclaró que el proyecto de Ley presentado al Ejecutivo no incluía ninguna solicitud de aprobación para la construcción de ningún embalse. Lo que propone el proyecto de Ley es la delimitación clara y geográfica del Canal de Panamá.

"El Canal de Panamá no puede hacer inversiones en activos que no son de su propiedad, excepto en aquellos que tienen que ver con la preservación de la calidad de agua en áreas definidas bajo su responsabilidad", aclaró el administrador del Canal de Panamá.

"Si la cuenca se hace más grande, los costos de mantener esa cuenca, imputables a la operación del Canal de Panamá, también aumenta por el aumento de la superficie del número de la población atendida también aumenta", indicó.

En medio de la polémica, el administrador Ricaurte Vásquez aclaró que el Canal de Panamá siempre ha sometido todas sus acciones a los más altos estándares internacionales.

¿Consulta o referendo?

La norma tal cual está, estableció hacer un referendo para la ampliación del Canal de Panamá, no para ningún otro proyecto, aclaró el administrador del Canal de Panamá, aunque reconoce que el agua es un tema de interés nacional.

La definición de la cuenca hidrográfica tampoco equivale a que el Canal de Panamá puede hacer lo que quiera en esa propiedad. El Canal está obligado a hacer las consultas con la comunidad, el respeto a los derechos humanos y las consultas públicas, aclaró.

El Canal de Panamá viene hablando con las comunidades en Río Indio desde el momento que se dio el contrato para estudiar el Río Indio, así como en el Río Bayano y el Río La Villa, señaló.

Reto del Agua

La variación climática ha tenido un impacto más significativo en cómo operamos el Canal de Panamá y la necesidad de obtener agua, especialmente, para consumo humano. " Si el Canal de Panamá operara simplemente con Gatún y Alajuela a plena capacidad, la operación del Canal de Panamá estaría normalizada", dijo.

Lo que está creciendo muy rápido es el ritmo de crecimiento de la demanda de agua para el consumo humano, indicó.

Actualmente, el Canal de Panamá hace 24 tránsito, antes 32 y de en promedio 36, para ello, se le agrega los siete tránsitos equivalentes que representa las extracciones de agua para consumo y cuando terminen de construirse las plantas potabilizadoras que extraen agua del lago Alajuela es 11

