Sector turístico pedirá ajustes a la nueva ley de incentivos

El sector turístico panameño prepara una serie de observaciones al proyecto de ley de incentivos turísticos que se discute en la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y garantizar mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Ovidio Díaz, presidente de Conatur informó que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional solicitó la participación del sector en el proceso de discusión de la nueva ley, por lo que presentarán sus recomendaciones durante el primer debate.

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Díaz consideró importante que la propuesta incorpore los planteamientos de los actores de la industria, debido a que una iniciativa que no responda a las necesidades del sector podría enfrentar dificultades para avanzar.

El dirigente señaló que uno de los puntos que requiere mayor atención es el apoyo a las pequeñas empresas, a las que identificó como un componente fundamental de la actividad turística. A su juicio, es necesario corregir las deficiencias que enfrenta este segmento para que también pueda beneficiarse de los incentivos.

Como parte de esta agenda, el sector contempla realizar un panel económico dirigido a las mipymes, con el propósito de abordar los desafíos que enfrentan y las oportunidades para impulsar su desarrollo dentro de la industria turística.

Por su parte, Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, explicó que la nueva ley representa una oportunidad para generar inversiones y desarrollar productos turísticos en distintas regiones del país, incluidas áreas con potencial como Colón y Bocas del Toro.

Duque destacó que la propuesta no se limita a determinadas provincias, sino que permitiría promover nuevos proyectos turísticos en diferentes puntos de Panamá, mediante incentivos orientados a atraer capital nacional y extranjero.'

10%

del producto interno bruto (PIB) representa este sector según datos de INEC. 2

millones de visitantes recibió Panamá durante los primeros siete meses de 2026.

El sector turístico espera que la discusión legislativa permita incorporar sus recomendaciones.