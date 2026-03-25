Semana Santa en el Casco Antiguo generará más de $6 millones a Panamá

La celebración de la Semana Santa en el Casco Antiguo generará alrededor de 6 millones de dólares al país, según estimaciones de la Asociación de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo.

Ricardo Gago, miembro de la agrupación religiosa, mencionó que las actividades en conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo anualmente suponen un impacto económico importante para los hoteles, restaurantes y vendedores informales del barrio de San Felipe.

"Todo mundo se beneficia, 20 balboas que se gaste cada persona; si tomamos 300 mil, en números redondos son 6 millones de dólares, y lógicamente unos gastarán más y otros menos", aseguró.

No obstante, aprovechó la coyuntura del momento para solicitar a los emprendedores ser cónsonos con los precios, no elevarlos de manera exorbitante debido a la demanda, para que haya mayor aceptación del público.

Cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) revelan que, en el año 2025, la Semana Santa representó una ocupación hotelera del 90%, lo que demuestra el potencial de la actividad para la atracción de turistas, ya que la mayoría de panameños durante estos días de asueto prefiere viajar hacia el interior del país.

Panamá, de acuerdo con la directora de la ATP, Gloria De León, recibió más de 300 mil visitantes el año pasado para participar exclusivamente de la Semana Santa, lo que convierte a la Ciudad Capital en un producto turístico religioso.

Adelantó que los hoteles ya se encuentran al 90% de su capacidad; no obstante, se espera que este porcentaje aumente con el paso de los días.



Para garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desplegará a más de 400 unidades en la zona.



La directora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, adelantó que los hoteles ya se encuentran al 90% de su capacidad; no obstante, se espera que este porcentaje aumente con el paso de los días.



Cifras de la ATP revelan que, en el año 2025, la Semana Santa representó una ocupación hotelera del 90%, lo que demuestra el potencial de la actividad para la atracción de turistas, ya que la mayoría de panameños durante estos días de asueto prefiere viajar hacia el interior del país.

"Con esta actividad religiosa estamos combinando fe, historia y cultura en uno de los lugares más emblemáticos que tiene Panamá, que es el Casco Antiguo", dijo.

De León señaló que desde la ATP continuarán preparándose para convertir este producto en una atracción y competir con otros destinos pioneros en turismo religioso.

Para garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desplegará a más de 400 unidades en la zona.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, reiteró la invitación a todos los panameños a participar de las actividades de la Semana Santa que se llevarán a cabo del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril.

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"Este tiempo sagrado no es solo una tradición que contemplamos desde fuera, sino un misterio que estamos llamados a vivir desde dentro; en cada procesión e imagen que recorre nuestras calles, en cada celebración litúrgica se nos ofrece una oportunidad concreta para encontrarnos con Jesucristo, caminar con él, en su pasión, muerte y resurrección", expresó.

Procesiones

Las procesiones en el Casco Antiguo estarán a cargo de la Cofradía del Cristo Redentor, Hermandad de la Borriquita, Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, Hermandad del Cristo Pobre y la Hermandad de la Santa Cena.