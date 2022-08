Solo cuatro bancos han usado fideicomiso de mil millones de dólares para incentivar crédito

De los 1,000 millones de dólares entregados a los bancos durante la pandemia, solo se ha destinado 61.5 millones a cuatro bancos, reveló el superintendente de bancos, Amauri Castillo.

Este monto, representa solo 6% de lo entregado a la banca, recursos que fueron obtenidos mediante financiamiento internacional, detalló el superintendente.

Castillo explicó que el fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Panamá se dividió en dos partes de $500 millones para atender problemas de liquidez transitoria e incentivar el crédito bancario.

La parte destinada para problemas de liquidez no ha sido tocada, informó el superintendente, quien precisó que ha sido el monto para el incentivo el que ha sido solicitado por los bancos.

En este orden, de los $61.5 millones mencionados, a Mercantil Banco se le entregaron $19 millones; a Davivienda fueron $7.5 millones; a Banesco, $10 millones; y a Bicsa, $25 millones.

Adicional, hay otros bancos, cuyos nombres no suministró Castillo, que están en trámite de obtener el recurso, por un monto global de $75.3 millones.

El superintendente explicó que el Banco Nacional actúa como un banco de segundo piso, al prestarlo a otros bancos con el propósito de que estos puedan colocar los fondos en sus clientes, para efecto de contribuir en la reactivación de la economía.'

4.4%

de aumento en los créditos domésticos al mes de junio de este año, en comparación con 2021. 57.4%

de incremento en créditos nuevos otorgados en el primer semestre de este año.

Agregó que este dinero no se entrega en forma gratuita, sino que los bancos que accedan tienen que dar unos colaterales para asegurar el repago de los fondos.

"No se puede entender como ningún tipo de ayuda para los bancos ni nada que no vaya a ser retornable, desde el punto de vista de la necesidad y la posibilidad de que el Estado haya podido lograr esos financiamientos", sostuvo.

Créditos

Como se recordará, la creación de este fideicomiso fue posible gracias a créditos externos, en momentos en que la economía estaba paralizada por la crisis sanitaria.

Castillo informó que $500 millones fueron prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los otros $500 millones fueron otorgados por la banca internacional, con garantías establecidas por el fondo de garantías del Banco Mundial.

"No es donación, no es cooperación técnica o asistencia técnica no reembolsable, son compromisos que tiene el país y que se trataron de canalizar de la mejor manera", manifestó Amauri Castillo.

La Superintendencia de Bancos (SBP) recibe informes periódicos sobre el uso del fideicomiso, pero es el Banco Nacional el que tiene que dar cuenta sobre como se utiliza este fondo.

En donde sí interviene la Superintendencia es sobre el monto destinado para liquidez de contingencia.

"Para acceder a ese fondo de contingencia, nosotros tenemos que dar un visto bueno y ese fondo, como lo expliqué, no ha sido utilizado por ningún banco", comentó Castillo.

Plata instantánea

El superintendente presentó su presupuesto para el próximo año ante la comisión respectiva de la Asamblea Nacional.

Como antesala, dio un 'pantallazo' de como se encuentra la banca local y reveló que las cifras sobre ahorros sugieren que los clientes prefieren tener disponibilidad de liquidez a corto plazo más que tenerlos inmovilizados, aunque esto represente menos rendimiento.

En depósitos particulares, entre personas naturales y jurídicas, en el sistema bancario panameño existen $47,035 millones, precisó el funcionario.

