Subsidio al tanque de gas de 25 libras se mantendrá

El subsidio al tanque de gas de 25 libras y la ley de interés preferencial para viviendas se van a mantener, reiteró el presidente, José Raúl Mulino, durante el conversatorio semanal de los jueves.

El mandatario aseguró que esos dos temas están incluidos en el Presupuesto General del Estado 2025 para tranquilidad de los panameños que se benefician de los aportes que se hacen a través de los pagos de impuestos.

Con el subsidio, el tanque de gas tiene un costo de $4.37, mientras que sin este costaría unos $15.00.

El subsidio del tanque de gas de 25 libras se estableció en 1993 y anualmente representa un gasto de alrededor de $90 millones.

Mientras que la ley de interés preferencial, contempla el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $45 mil y no exceda de $80 mil; igualmente 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de $80 mil y no exceda de $120 mil.

De igual manera, abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $120 mil y no exceda de $150 mil; y finalmente 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $150 mil y no exceda de $180 mil, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.