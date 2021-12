Tasa de desempleo podría estar en un 29%

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), recientemente aseguró que la tasa de desempleo se ubicó en 11.3% en octubre 2021, sin embargo eso no significa que las plazas de empleo se recuperaron, sino que hay menos panameños buscando trabajo.

El empresario y consultor en temas laborales, René Quevedo explicó que "en octubre 2021 habían 610,208 beneficiarios en el Programa del Vale Digital, quienes reciben ese beneficio justamente porque perdieron o no encuentran empleo. Si agregásemos esta cifra (sólo como ejercicio teórico) a la PEA, el índice de desempleo a octubre 2021 sería del 32% y no 11.3%, lo cual parece más cónsono con la realidad que vive el país, que comienza a recuperarse de la peor catástrofe laboral de su historia en el 2020, que arrasó con 363,920 empleos asalariados de la empresa privada, 42% de sus empleos formales, en un año".

Agregó que a diciembre 2021, el número de beneficiarios del Vale Digital es de 477,894, los cuales, al hacer el mismo ejercicio teórico de incorporarlos a la PEA, ubicarían el desempleo actual alrededor del 29%.

Un aspecto relevante del reciente informe del INEC, es que en el 2021 el sector privado recuperó 220,951 de los empleos perdidos en el 2020, un poco más del 60%, lo cual es muy positivo. Sin embargo, la generación de nuevos empleos formales marcha lentamente.

Entre enero y octubre 2021, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 183,519 nuevos contratos laborales (76% de ellos temporales), 44% por debajo de los 326,802 tramitados en el mismo período del 2019, año en el que la economía generó 52,040 empleos, todos informales. Este patrón es síntoma del alto grado de incertidumbre existente en el clima de inversiones privadas en el país.

Poca confianza

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), publicado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) mostró una "disminución" de 4 puntos porcentuales en la medición del mes de noviembre 2021, comparado con el resultado de septiembre.

El ICCP mide qué tan seguros se sienten los consumidores sobre la estabilidad de sus ingresos, lo cual determina sus patrones de consumo, y el desarrollo desarrollo de la economía en general.'

44%

de las personas piensa que es poco probable que tengan empleo dentro de los próximos seis meses. 16%

de las personas considera que no tendrán trabajo y un 12% no sabe qué ocurrirá.

El 44% de los entrevistados piensa que es poco probable que tengan empleo dentro de los próximos seis meses. 16% considera que no tendrán trabajo y un 12% no sabe qué ocurrirá. Es decir, 7 de cada 10 panameños es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales. Estos resultados son cónsonos con los resultados de la Encuesta Gallup de noviembre 2021, donde 67% de los entrevistados afirmó no tener empleo.

El verdadero "virus" que enfrenta el país es la incertidumbre y la "vacuna" es la generación de confianza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros (IED), máxime teniendo en cuenta que Costa Rica es hoy el país que, proporcionalmente a su economía, atrae más inversión extranjera en el mundo entero, expresó Quevedo.

Resaltó que la mejor estrategia para atraer inversión extranjera al país es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron en el país.

"La pronta y exitosa culminación del proceso de negociación del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia del país ($6,700 millones), marcará un antes y un después de la IED en el país, y será un importante hito en la construcción de la confianza en Panamá como un país seguro para la inversión privada y la consecuente generación de empleos de calidad", manifestó.

