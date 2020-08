Un 12% de la ayuda gestionada por el Gobierno llegará a las Mipymes de Panamá

A pesar de que el Gobierno Nacional ya puso en ejecución los programas Capital de Semilla y Banca de Oportunidades, solo un 12% de la ayuda gestionada llegan a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y el 82% se queda por fuera, según Franklin Martínez, presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas.

De acuerdo con Martínez, esta situación solo vino a poner en eviodencia la crusa realidad que estamos viviendo en cuanto al decrecimiento de los ingresos.

Agregó que muchos microempresarios han tenido que reinventarse para salir adelante. "Las Mipymes vienen pasando por una crisis desde antes de la pandemia y esta situación vino a poner en evidencia la cruel realidad que viviendo en los ingresos", añadió.

A juicio de Martínez, existen corrientes para generar ayuda en este tipo de situaciónes: subsistencia, la reconstrucción del sistema mediante el estudio permanente de los ecosistemas por región, sector y sobre todo por gremio.

El fondo que destinó el Gobierno para apoyar a las Mipymes asciende a 150 millones de dólares. Los primeros 75 millones de dólares ya están disponibles y serán manejados por el Banco Nacional, y como banco de segundo piso, va a distribuir los recursos a través de Caja de Ahorros, bancos privados, cooperativas y otras entidades crediticias interesadas en apoyar este plan con préstamos con tasas blandas y un plazo de 84 meses.

Este fondo estará dirigido a los micro empresarios dedicados al comercio, artesanía, agroindustrias rurales, abarroterías o tiendas entre otros negocios, para que tengan préstamos entre $5 mil y $25 mil.

También precisó que el plan incluye préstamos desde 25 mil dólares hasta 100 mil dólares para las pequeñas empresas que se dedican al comercio, comercio en línea, turismo interno, restaurantes, empresas de servicios profesionales e innovación. Además para las medianas empresas dedicadas al turismo, industrias y otras actividades económicas se les facilitará préstamos de $100 mil hasta $250 mil.

Entre los requisitos que deben cumplir los empresarios están: que la empresa debe estar operando y reactivar los empleos, entre otros, señaló el funcionario.

Las entidades bancarias que confirmaron su participación en el plan están: Banco Aliado, S.A., Banco Delta, S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank, S.A., Capital Bank, Inc., Credicorp Bank, S.A., Metrobank, S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank International Inc., Unibank, S.A. y Multibank, Inc.

Otras entidades crediticias interesadas son la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano (Cacechi), Cooperativa Nueva Unión, R.L., Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí (ECASESO) y la Corporación Bella Vista de Finanzas (Mi Éxito).

Las financieras que también particparán del programa son: Centro Financiero Empresarial, Corporación de Finanzas del País (Panacredit), FEDPA, FinanciaCredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, Microserfin, MiFinanciera, S.A., Procaja y Suma Financiera.

