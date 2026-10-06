Vietnam y Panamá acuerdan colaborar en transporte marítimo en la visita de Mulino

Los Gobiernos de Vietnam y Panamá sellaron este martes un abanico de acuerdos de colaboración que incluyen el transporte marítimo y la agricultura, entre otros asuntos, durante la visita del presidente panameño, José Raúl Mulino.



Mulino, quien llegó el lunes a Vietnam para una visita oficial de tres días, se reunió hoy con el presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista, To Lam, el máximo dirigente del país.



Ambos líderes presenciaron la firma e intercambio de varios acuerdos bilaterales tras celebrar una reunión de trabajo, recoge en un comunicado el Gobierno de Hanói.



Durante su visita a Vietnam, Mulino tiene por objetivo promover a Panamá como plataforma logística y puerta de entrada para los productos vietnamitas hacia el continente americano, recoge un comunicado de su oficina.



El presidente panameño, que hoy también tenía previsto participar en un encuentro con representantes de empresas navieras, busca rubricar con Vietnam un total de nueve acuerdos, incluidas otras materias como comercio, turismo, seguridad y servicios aéreos.



Conforme a su agenda oficial, Mulino se reunirá el miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el primer ministro, Le Minh Hung, antes de asistir al Foro Empresarial Panamá–Vietnam, donde se espera la asistencia de más de 70 líderes empresariales vietnamitas de diversos sectores.



En 2025, el comercio bilateral entre Vietnam y Panamá alcanzó los 478,1 millones de dólares, según los datos de Hanói, que a su vez busca servir de puente para que las empresas panameñas accedan a través de Vietnam a los mercados del Sudeste Asiático.



Las relaciones entre ambos países, que datan de 1975, se han ido fortaleciendo en los últimos años, con Vietnam vendiendo productos como calzado, teléfonos, computadoras y artículos electrónicos; y comprando a Panamá madera y sus derivados, y algunas materias primas.



Mulino, quien viaja acompañado de tres ministros y funcionarios, entre ellos el canciller, Javier Martínez-Acha, y el del Canal, José Ramón Icaza, llegó a Vietnam procedente de Singapur, país que expresó su intención de adherirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá.



En Singapur, el presidente panameño y su colega de este país, Lawrence Wong, presidieron el lunes la firma de acuerdos para explorar oportunidades de colaboración estratégica orientadas a fortalecer la conectividad de carga aérea, entre otros asuntos.