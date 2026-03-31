Panamá
El Pulso
Publicado 2026/04/01 00:00:00
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Programa
El que Aplafa haya presentado su programa de vasectomía es un paso importante en el control de la natalidad en el país. Además de ser un procedimiento seguro y de rápida recuperación.
Pagos
El otro punto primordial es que, si bien tiene un costo por encima de los $400, se le da la opción de pagos por cuota a quienes tomen esta decisión, la cual debería darse sin presiones.
Protección
Este procedimiento es uno de los anticonceptivos permanentes más seguros que hay y de alta efectividad; pero deben recordar que no los protege de enfermedades de transmisión sexual.
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