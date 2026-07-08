Lección

Tras la Operación Pandora, el automatizar los procesos del Estado para evitar la corrupción es un espejismo si quienes custodian las llaves del sistema son los primeros en subastarlas al mejor postor.

Sin sabor

Este fraude no solo desvalija las arcas públicas en cuatro provincias, también destruye por completo la moral tributaria del país. Es como una sacudida al contribuyente honesto.

Impacto

Tras el despliegue para los allanamientos y capturas, el pueblo espera que el caso no se caiga en los tribunales. Sin condenas en firmes, Pandora solo habrá destapado otra caja de impunidad.