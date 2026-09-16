Necesario

El impuesto a alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, sería un paso necesario para garantizar una competencia leal y sostenible en el sector. Es como corregir una distorsión del mercado.

Desarrollo

Esta medida, respaldada por el sector turístico, es una forma de asegurar que todos los actores que se benefician del turismo contribuyan de forma equitativa al desarrollo del país.

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Cuidado

Cobrar $5 a los turistas en Colón podría ser un arma de doble filo tomando en cuenta que es un destino en fase de consolidación y cualquier sobrecosto puede restarle competitividad.