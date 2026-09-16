Cuando se detecta un tumor óseo lo más recomendable es no pensar en lo peor, la mayoría no son cancerosos y a menudo si no causan problemas no requieren tratamiento, y se pueden controlar con el tiempo.

El crecimiento anormal de células dentro del hueso causa dolor persistente y pérdida involuntaria de peso, además, suele descubrirse cuando una persona se fractura y las radiografías muestran una lesión.

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Wendy Allen-Rhoades, M.D., Ph.D. y oncóloga pediátrica del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, explicó que puede ser "aterrador" enterarse de que una prueba de imagen ha detectado un tumor o lesión ósea, sin embargo, la clave está en averiguar el tipo para que un equipo médico le recomiende la atención adecuada.

El dolor de huesos, músculos y articulaciones es frecuente y comúnmente se debe a afecciones distintas al cáncer, pero si los síntomas empeoran y aparecen otros como fiebre, inflamación, pérdida de peso o cojera se debe optar por una evaluación médica.

En el caso de los tumores malignos, es decir, cancerosos, se necesita tratamiento porque crecer, dañar el hueso o propagarse a otras partes del cuerpo.

El osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, son los tipos de cáncer óseo más frecuentes y el tratamiento, dependiendo el caso, puede "incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación".

Se desconoce la causa de la mayoría de los cánceres óseos y no existe ninguna forma de prevenirlos, aunque factores como síndromes genéticos raros hereditarios, enfermedades óseas y algunos tipos de quimioterapia (para otras formas de cáncer) pueden aumentar el riesgo.

Las innovaciones, como los modelos impresos en 3D del tumor de una persona y de las estructuras físicas que lo rodean, a menudo ayudan a los cirujanos a determinar la mejor manera de extirpar el tumor. La terapia con haces de protones puede utilizarse para administrar dosis más altas de radiación a los tumores óseos sin dañar el tejido sano cercano.

Como los tumores óseos son poco frecuentes es importante ser evaluado por un equipo experimentado, además, hay que destacar que el cáncer óseo primario es distinto del cáncer que se propaga al hueso desde otro órgano (metástasis), ya que la enfermedad se nombra según el lugar donde se origina.