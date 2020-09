Abogado Carlos Carrillo: 'Hasta en las aclaraciones La Prensa comete errores'

El abogado Carlos Carrillo reaccionó ante la fe de errores, publicada en el diario La Prensa.

Esto luego de que el diario publicó una noticia en la que se vincula al empresario Riccardo Francolini en el caso de Riego de Tonosí, pero éste no tiene vinculación alguna con este caso.

El abogado Carlos Carrillo en su cuenta de twitter dejó muy claro que la fe de errores publicada por el diario La Prensa incluso tiene también errores.

En la fe de errores se menciona que la noticia fue publicada el día lunes 15 de septiembre, sin embargo la publicación salió publicada el martes 15 de septiembre.

La nota titulada "Sala Penal no admite casación en caso Riego de Tonosí", señala al empresario y exmiembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini como uno de los investigados dentro de este caso.

De igual forma, menciona al exvicepresidente (1994-1999) Felipe "Pipo" Virci, Porfirio Bolita Ellis (ex candidato a diputado por el Partido Cambio Democratico) y a Riccardo Ricky Calvo (empresario y socio de Virci).

Riccardo Francolini no está vinculado en el caso Riego de Tonosí y aunque el diario La Prensa lo aclara en su fe de errores, el abogado Carrillo dijo que hay otros elementos que debería tener la aclaración.

El abogado Carrillo en su cuenta de Twitter agregó, que la nota: "debería estar escrita en letras mayúsculas y corrigiendo igualmente noticias anteriores y del día martes 16".

De igual forma, el empresario Riccardo Francolini, en su cuenta de Twitter publicó: "Increíble que no se toman la molestia ni de investigar antes de publicar: Me mencionan y no estoy en Nada de ese caso. Después se quejan de las demandas".

Al tiempo que escribió: "No se el resto de la noticia, pero lo concerniente a mi: es totalmente falso, no estoy en ese caso. Favor, tomense la molestia por lo menos de investigar".