Es una realidad que, adicional a las medidas que se puedan ejecutar para tratar de disminuir la población penitenciaria en Panamá, se requerirá contar con nuevas cárceles.

En su última conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino, adelantó que conversa con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para que se estudie esa posibilidad y que, por lo menos, provincias centrales pueda contar con un penal.

¿Cuál es la realidad?

En estos momentos, hay más de 25 mil detenidos y las cárceles solo tienen capacidad para 14,591.

A nivel de América Latina y el Caribe, Panamá ocupa el tercer lugar en tasa de población penitenciaria, por detrás de El Salvador y Cuba. Aquí existen 574 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, hasta julio de 2024.

Ángel Calderón, secretario general del Ministerio de Gobierno plantea que una meta para que no exista hacinamiento es que cada detenida tenga una cama.

“Se la voy a poner así. Tenemos 25 mil privados de libertad; las camas solo son para 15 mil. Eso ya nos debe decir algo, el hacinamiento está en números y es real”, planteó el funcionario.

Regresar a tener 15 mil detenidos, la población que existía cuando el presidente Mulino fue ministro de Seguridad pareciera ser algo utópico.

El mandatario dijo, por ejemplo, que este año 484 personas han sido aprehendidas por homicidio, 33,116 por oficios y 6,118 flagrancia, lo que da una idea de la cantidad de detenciones que se producen por cada 11 meses.

Calderón comunicó que el programa de descongestión de las cárceles va dirigido a varios aspectos que son: Libertad condicional, libertad vigilada, rebaja de pena, sanciones administrativas (como pensiones alimenticias) y presos extranjeros (más de 2 mil).

“Estamos evaluando con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para hacer las ecuaciones correspondientes, realizar audiencias de conmutación, en primera instancia, para luego, con esa ruta, presentar lo que corresponda al Ejecutivo o a las autoridades respectivas”, expresó el experto, que ya ha ocupado la dirección general del Sistema Penitenciario, anteriormente.

Mulino evalúa si realiza una nueva rebaja de pena en este mes, como se hizo en octubre mediante el Decreto Ejecutivo 114, que benefició a 15 detenidos.

¿Por qué hay tantas personas encarceladas?

El mandatario dijo que mucho tiene que ver la delincuencia relacionada con el narcotráfico, que deja una cantidad importante de infractores tras las rejas.

Nuevas cárceles

En un momento, se pensó en construir una cárcel en Herrera, pero la idea no prosperó. Eso no significa que no sea importante y nuevamente su construcción sale a la palestra pública.

El presidente Mulino cuestionó la vieja práctica de convertir los cuarteles de policía en cárceles, como ocurre en Azuero, Veraguas y Coclé, práctica que se debe erradicar y, por tal razón, retomó la necesidad de que provincias centrales cuente con un centro penitenciario.

En este punto es que revisa con la ministra Montalvo un plan de inversiones que vea dichas construcciones y además del área central del país, está el tema de la cárcel de Colón.

El 30 de enero comenzó la construcción de la nueva cárcel en esa provincia, que estará ubicada en los propios terrenos donde se encuentra el penal existente.

Y es ese otro punto que podría retrasar este plan, debido a que no hay tierras para construir cárceles que no escape de polémica.

Mulino reconoció que es difícil por el simple hecho de que nadie quiere que se le construya una cárcel cerca de su residencia.

“Sí tenemos que hacer una cárcel central con el ánimo de ubicar ahí provincias centrales y Azuero, y sacar esos problemas de detenidos, muchos de ellos peligrosos que están en los cuarteles de policía”, sostuvo.

