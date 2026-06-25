Aprehenden a Genaro López y Marco Andrade por presunto peculado

Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), y el dirigente sindical Marco Andrade fueron aprehendidos este jueves por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

El Ministerio Público confirmó que la orden de captura fue emitida por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi). De acuerdo con las auditorías preliminares de la fiscalía, tanto López como Andrade son investigados por presuntamente ocasionar una lesión patrimonial que asciende a los $750,951.50 en perjuicio del Estado.

Durante las diligencias de allanamiento adelantadas en simultáneo en las provincias de Panamá Oeste y Panamá por la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con el apoyo de la Policía Nacional, las autoridades lograron recopilar diversos indicios documentales y tecnológicos relacionados con las irregularidades financieras que se habrían cometido durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023.

Tanto los detenidos como los elementos de convicción recabados pasarán a órdenes del juez de garantías para las correspondientes audiencias de control de aprehensión, formulación de cargos y aplicación de medidas cautelares en las próximas horas.