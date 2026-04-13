Asesinan a unidad policial en El Chorrillo

La Policía Nacional de Panamá confirmó la muerte del agente Albis Espinoza, quien, según información oficial, resultó herido por impactos de arma de fuego durante un operativo policial en El Chorrillo, ciudad de Panamá.

Según el comunicado oficia de este domingol, la unidad se encontraba en servicio regular cuando fue atacada en medio de acciones operativas. La funcionaria fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

El agente recibió disparos en la cara y el pecho.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Espinoza, resaltando su valentía, entrega y compromiso con la seguridad ciudadana. El pronunciamiento subraya que la uniformada murió en el cumplimiento del deber.

Asimismo, la Policía informó que ha intensificado los operativos para ubicar a los responsables del hecho, calificado como ataque criminal. La entidad reiteró que no habrá impunidad y aseguró que continuará reforzando la seguridad en Panamá para garantizar la paz en todo el territorio nacional

