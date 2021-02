Aumentan presiones por caso de albergues

Tras el escándalo de supuestos abusos contra menores de edad en algunos albergues del país, las presiones de posibles vinculados al caso contra quienes han denunciado los hechos que se dieron, han aumentado.

Uno de los que denunció estar recibiendo amenazas, es el sociólogo Alonso Ramos, quien participó en la elaboración del informe realizado por la Comisión de la Niñez, Mujer y Familia Asamblea Nacional de Diputados.

Ramos, en el programa televisivo ECO TV, denunció dichas amenazas e indicó que interpondrá acciones legales por este tema.

Según el sociólogo, de un total de 52 albergues que hay en el país, solo 23 tienen permisos, además encontraron algunos que no sabían que existían.

Añadió que el escenario aún es más crítico y por reserva del caso, adelantó que lo peor está por venir.

El experto indicó que durante la elaboración del informe vieron cosas peores que la comida de perro que se le daba a los niños para comer. Igualmente señaló que se encontraron con personas con condiciones especiales que "estaban encadenadas".

Agregó que de la población en albergues hay 108 niños con discapacidad, muchos de los cuales, según él, estaban siendo víctima de supuestos abusos.'

108

niños con discapacidad hay en los distintos albergues que hay en el territorio nacional. 700

páginas tiene el informe que fue entregado al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.

Ramos añadió que se encontró evidencia contundente de que muchos de los albergues no tienen las infraestructuras requeridas.

Sumado a esto, el experto indicó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no fiscalizaba estos albergues y no tiene la capacidad para hacerlo.

Enfatizó que dicha institución no cuenta con un cuadro de cuantos albergues hay en el país.

Diputados Carles

Quien hizo fuertes señalamientos de una supuesta presión recibida la noche del viernes por parte del diputado y exministro de Trabajo y Desarrollo Social, Luis Ernesto Carles, fue la exdirectora de la Senniaf, la abogada Idalia Martínez.

"Atención Panamá: Recibí llamada de diputado @LE_CarlesR tratando de convencerme que no solicite investigación. Le dije usted sabía de irregularidades que YO denunciaba y no hizo NADA, como junta directiva, etc. Niños han sufrido, no me llame, espero lo juzguen, denunciaré su llamada y le cerré!", denunció Martínez a través de su cuenta de Twitter.

Antes de esta publicación, la exfuncionaria le hizo un llamado a un grupo de diputados de la AN para que presenten las respectiva denuncias contra los exmiembros de la junta directiva de la Senniaf.

Según la abogada, esta denuncia contra Luis Ernesto Carles sería por su presunta omisión, artículos 14 y 16, numeral 3 de la ley que crea la Senniaf.

En tanto, Carles a través e su cuenta de Twitter dijo que el es incapaz de llamar a alguien para amenazar.

"Con todo respeto llame a la Sra Martínez para entender porque me menciona en sus redes sociales cuando sabe que no era yo quien asistía a las reuniones de la JD de la Senniaf. Lamento que ahora mal interprete mi llamada", expresó el exministro

Hay que recordar que Martínez indicó que entre el año 2014 y 2016 entregó a la exprocuradora Kenia Porcell información sobre lo que estaba pasando en estos lugares.

La exdirectora indicó que entre agosto de 2014 y el 15 de junio de 2016, cuando se desempeñó como directora de Senniaf, interpuso más de 17 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por hechos que se daban en estos albergues.

"Mi persona, cuando iba encontrando irregularidades, enseguida presentaba las denuncias correspondientes, lo hacía del conocimiento de la junta directiva y aplicaba los correctivos dentro de la institución", explicó.

Ayer, abogados del país recomendaron el cierre de la Senniaf y recomendaron la creación de una nueva entidad con personal técnico y profesional que tenga experiencia en ese tipo de manejo para evitar que esas conductas en algunos albergues se repitan.