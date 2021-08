Caso Pinchazo: 'Mal manejo del procedimiento dejará a la Fiscalía sin pruebas que sustenten el caso'

Pruebas documentales del Ministerio Público presentadas en el Juicio Oral contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli por supuestos 'pinchazos telefónicos' siguen perdiendo fuerza.

Versión impresa

Esto también queda sustentado en un documento presentado este lunes por el comunicador y analista político, Edwin Cabrera en su programa Panamá en Directo donde se detalla las razones por las cuales el juicio en contra el exmandatario panameño puede tener un resultado negativo para las intenciones de la Fiscalía.

"En el auto de proceder o escrito de acusación sección B pericial, la Fiscalía indica que el perito participó en diligencias de inspección ocular, pero el propio perito ha indicado que él no realizó ninguna pericial, por lo tanto solo puede dar testimonio de haber estado presente. No hay informe pericial, ni reporte", detalla el documento.

El escrito también indica que ante esto, "no hay forma de saber si los archivos se alteraron o no, o si son los mismos extraídos". Reitera que existen cinco características que deben tener las prueba, entre ellas, "que deben ser completas, confiable, creíbles, auténticas y admisibles. Si no son completas, no son confiables por tanto, dejan de ser creíbles y aunque pudieran ser auténticas no se sabe, dejan por tanto, de ser admisible", continuó Cabrera.

"En conclusión, el no observar el procedimiento para la obtención y preservación de las pruebas y evitar que los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) generaran informes periciales para cumplir con las normas establecidas sobre el manejo de las pruebas, condenó a la Fiscalía a que sus pruebas quedaran invalidadas para el uso durante el juicio", agrega el documento.

En tanto, no es la defensa la que hace que la prueba se invalide o que gana un triunfo probando un caso contrario, es la falta de procedimiento y mal manejo de la evidencia digital la que hace que estas deban ser anuladas, en tanto el caso quede sin pruebas que lo sustente.

Igualmente, se refiere a la declaración de Luis Rivera Calle, el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y otros en el 2019, donde afirmaron que durante las diligencias para extraer información leían los correos y escuchaban completo los audios para saber si eran relevante, sin embargo, el tiempo de los audios suman más de 14 horas en conjunto, lo que deja imposible escucharlos completos para clasificarlos durante las diligencias que duraron un par de horas, a lo que hay que sumarle el tiempo de leer lo correos, generar archivos pdf y otras labores propias de la diligencia.

Esto refuerza la teoría de la defensa que indica que la ausencia de prueba pericial es la principal irregularidad en el juicio que se lleva al exmandatario panameño.

VEA TAMBIÉN: Irregularidades rodean alquileres del partido Cambio Democrático

La defensa del exmandatario ha reiterado en cada audiencia, que la prueba documental no tiene ninguna relevancia o valor alguno, no obstante, el Tribunal decidió que al momento de la valoración harán las consideraciones de las objeciones de la defensa, indicó este lunes el abogado Carlos Carrillo.

Carrillo aclaró que ya existen en trámites recursos y acciones considerando que Ricardo Martinelli sigue siendo el único acusado que no ha tenido derecho a una imputación.

Igualmente, existen otros recursos porque la acusación de pinchazo se está haciendo por ser el presidente de la República, lo que viola la Constitución, fuera de las actualizaciones que se ha hecho al grupo de trabajo de las Naciones Unidas por la detención arbitraria del exmandatario.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!