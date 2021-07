Conexión María Eugenia López - José Gabriel Carrizo, en la persecución a Ricardo Martinelli

La magistrada de la sala segunda de lo penal, María Eugenia López Arias, ha sido denunciada de ser parte de la persecución contra el expresidente Ricardo Martinelli, a través del doble juzgamiento y la alteración de la fecha del segundo juicio por las supuestas escuchas telefónicas, con el propósito de sacarlo de la competencia en las elecciones presidenciales del 2024.

No solo los abogados han advertido sobre las presiones que ejerce la magistrada López Arias a lo interno de la Corte Suprema de Justicia para afectar jurídicamente al expresidente por intereses personales y políticos que ahora están saliendo a relucir por sus vínculos personales con el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Martinelli ya ha denunciado penalmente a la magistrada López Arias por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia.

Según Martinelli la magistrada habría influido en la alteración del calendario de audiencias, tras anunciarse que el nuevo juicio oral en su contra por la supuesta comisión de los delitos de espionajes telefónico. Incluso Martinelli ha denunciado que la magistrada tiene una enemistad manifiesta con él y por presuntamente haber interferido en la justicia al emitir comentarios en distintos lugares en su contra.

Ese plan de persecución está vinculado a la conexión familiar López-Carrizo que hasta ahora había estado de forma oculta.

El vicepresidente Carrizo, quien a pesar del fuerte rechazo popular aspira a ser candidato presidencial en el 2024 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), mantiene una estrecha relación familiar con la magistrada López quien está haciendo todo para forzar una condena a través de la manipulación del sistema judicial.

La magistrada María Eugenia López está vinculada con Carrizo a través de la familia de su madre Lydia Jaén de Carrizo, y a través de la familia de su esposa Julieta Spiegel. También lo estaría a través de Mónica Anguizola Mariño, esposa de su hermano José Guillermo Carrizo.'

López está casada con José Agustín Luna Jiménez quien está vinculado a la familia Jaén y la madre del vicepresidente Carrizo.

La familia Chiari Jaén también está relacionada a la familia Spiegel a la cual pertenece la esposa del vicepresidente Carrizo.

La conexión también se traslada a la familia Anguizola. La magistrada López también está relacionada familiarmente con la familia Anguizola a través de su madre la señora Mélida Arias Anguizola.

Esto lleva a la tercera conexión de López con la familia del hermano del vicepresidente Carrizo.

Juicio amañado

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció ayer que a pesar de estar incapacitado, tras ser operado de la columna, acudirá a todas las audiencia del "amañado juicio político" por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, programado para iniciar mañana 21 de julio.

"Iré a todas las audiencias del amañado juicio político a pesar de mi estado de salud. No me escondo, doy la cara. No como mis oponentes que se ocultan detrás de jueces corruptos, de medios y organizaciones fantasmas. Yo peleó de frente, espero que tú Gaby Carrizo hagas lo mismo", manifestó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Agregó el exfuncionario que a pesar de su reciente cirugía de columna ha sido citado ilegalmente para iniciar "otra vez" el juicio político en su contra.

"Ustedes saben que ya fui declarado no culpable de las falsas acusaciones que se me hacen. Ustedes saben que la sentencia a mi favor fue anulada por órdenes del vicepresidente José Gabriel Carrizo y por presiones de la magistrada María Eugenia López. Tratan de condenarme a la fuerza violando todos mis derechos y soy el único panameño que sin estar imputado es llevado a juicio", sentenció el empresario.

Enfatizó que es también el único panameño al que se le ha anulado una sentencia que lo declaró inocente y "para colmo de los colmo se me juzga dos veces por supuestos hechos que ya están prescritos".

Añadió que desconocer su incapacidad médica es otra violación a la medida cautelar de protección emitida a su favor por el Comité de Derecho de la Organización de Naciones Unidas (ONU), esto por las acciones ejecutadas por el Estado panameño en su contra y que pusieron en peligro su salud y su vida.

"Que quede bien claro que si insisten en violar mi incapacidad médica, yo acudiré a todas las audiencias, repito, acudiré a todas las audiencias. A pesar de que esto pone en peligro mi estado de salud y mi vida, pero hago responsable de lo que me pueda ocurrir a las juezas del Tribunal de Juicio, a Carrizo y a la magistrada López", dijo.

Puntualizó que la decisión abusiva de desconocer su incapacidad médica proviene de Carrizo, quien quiere sacarlo del camino político para el 2024.

"Pero se va a joder, ya que a pesar de que es ilegal la citación y a pesar de los riesgos que pesan sobre mi salud y mi vida, acudiré a todas las audiencias y los derrotaré en este proceso político por segunda vez", expresó Martinelli.

