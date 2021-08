Denuncian 'parcialidad' de jueza Iveth Francois

El equipo de defensa del exmandatario, Ricardo Martinelli, denunció que la juez Iveth Francois, presidenta del Tribunal de Juicio Oral, dentro del caso de los supuestos pinchazos, de forma "arbitraria" limitó el tiempo para hacer las objeciones a la lectura que se hace de los siete cuadernillos.

Versión impresa

Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa de Martinelli denunció que de forma arbitraria, Francois les dio solo tres minutos para que puedan hacer las objeciones sobre más de 550 páginas.

"Es un absurdo pretender que en tres minutos resumir todas las objeciones que se tienen sobre más de 550 páginas. La presidenta del Tribunal así lo decidió, pero la defensa dejó constancia de que se ha violado el derecho de defensa, la igualdad de las partes, el principio del contradictorio y también el derecho al contradictorio que tiene la defensa", explicó.

Sittón agregó que dentro de esos escasos tres minutos la defensa ha dejado plasmado de que se ha dado una situación "totalmente irregular", esto porque los dispositivos electrónicos no están descritos de forma correcta.

"Si usted tiene un disco compacto y usted no dice cuál es el serial de ese disco compacto, usted no me está diciendo nada, si usted me dice que es una memoria USB o un Drive, usted no me está diciendo nada porque tiene que darme las características y la capacidad de ese dispositivo", dijo.

El jurista explicó que como defensa han señalado que dentro de la audiencia, al momento de hacer las objeciones, han notado "una gran parcialidad por parte de la presidenta del Tribunal de Juicio y así lo decimos públicamente porque le ha coartado el derecho a la defensa de hacer las objeciones en un término prudente".

"Es decir, la lectura de un cuadernillo toma aproximadamente semanas y resulta que en tres minutas, la presidenta del Tribunal, sin consultar con el resto del Tribunal, ha decidido que la defensa solo tiene tres minutos para hacer objeciones", expresó.'

1900

páginas de más de 3,200 han sido leidas hasta ahora durante el juicio. 1

de la tarde comenzará la audiencia hoy por compromisos previos del Tribunal.

El penalista recordó que el Sistema Penal Acusatorio se basa en la igualdad, es decir, que la fiscalía no está por encima de la defensa y viceversa.

VEA TAMBIÉN: Caso Pinchazos: Sidney Sittón reitera que a las audiencias no se pueden llevar documentos en inglés

Otro de los elementos denunciados por Sittón en la audiencia de ayer, es que han observado que se le ha estado dando lectura a una serie de copias que tienen el sello de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y no el de la Fiscalía Auxiliar que fue la que inicio con este proceso.

"Cómo es posible que los cuadernillos que ellos presentan no tienen sello de la Fiscalía Auxiliar, Ricardo Martinelli no tuvo defensa dentro de esas prácticas de esas pruebas o dentro de esas extracciones que se hacían, peor aún no hay un certificado forense que identifique el origen de esas copias que se extrajeron de un dispositivo electrónico", indicó.

Enfatizó que además de esto, no hay un peritaje. Sittón dejó constancia que todas estas irregularidades son cosas que no se pueden decir en tan solo tres minutos y es por eso es que le hicieron saber a la juez que dejan constancia de que la presidenta del Tribunal está violando el debido proceso, el derecho a defensa y a la igualdad y al contradictorio.

Ayer se inicio con la lectura del quinto cuadernillo que contienen el volcado contenido en el correo [email protected], mismo que fue aportado por el testigo protegido, Ismael Pittí, luego de entrevistarse con el exmandatario, Juan Carlos Varela, y este lo insto para que denunciara a Martinelli. Actuación por la cual fue premiado con un puesto en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washintong, Estados Unidos, mismo que es exclusivo para militares de alto rango, por lo que Pittí solo se le limita a sacar fotocopias, según indicó una fuente.

VEA TAMBIÉN: Testigo protegido fue comprado con dinero del Estado panameño

Hasta el momento se han leído un total de 1900 páginas de más de 3,200.

Para hoy, el juicio continuará con la lectura de los cuadernillos y el mismo se iniciará a la 1:00 p. m. A 6:00 p.m., esto por compromisos previos adquiridos por el Tribunal de Juicio Oral.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!