Desarticulan red criminal de explotación sexual infantil en Panamá

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y agentes de la Policía Nacional de Panamá desarticularon una red criminal de explotación sexual infantil que operaba en la provincia de Bocas del Toro, en el litoral Caribe fronterizo con Costa Rica, informaron este martes fuentes oficiales.



Además, según la información oficial, arrestaron a cinco personas por su presunta vinculación con la posesión y distribución de material de abuso sexual de menores.



En la operación, denominada 'Escudo de la Infancia', que contó con el apoyo de organismos internacionales como HSI (Homeland Security Investigations) y la organización Our Rescue, se incautaron más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB, discos compactos (CD) y otros "indicios clave" para las investigaciones, según un comunicado de la PN.



En los últimos siete años en Panamá se han desarrollado 43 operativos por Material de Abuso Sexual Infantil con 127 personas detenidas, 54 condenas y 64 víctimas rescatadas.



De estas acciones contra la explotación sexual y abuso de menores, 15 se han realizado en colaboración internacional, señala la información oficial.



La explotación sexual infantil se castiga en Panamá con penas de prisión de entre 10 y 15 si la víctima es menor de 14 años, y de 3 a 5 años si se trata de posesión de pornografía infantil.