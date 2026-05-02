El Banco Mundial ya dio su aprobación para el desembolso de 60 millones de dólares para un catastro multifinalitario y completamente digital, informó Andrés Pagés, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

De acuerdo con Pagés, este tema reviste gran importancia porque cambiará el catastro del país.

"Desde el inicio de la gestión nos percatamos de que con digitalización hay acceso a la información, orden y transparencia", expuso.

Estos pasos, según el administrador, son fruto de la colaboración conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Pagés agregó que este proyecto se ejecutará en 36 meses con asistencia de personal internacional, además ya se cuenta con experiencia.

"No es la primera vez que el Banco Mundial hace este tipo de proyectos en América Latina. Aquí no inventamos la rueda, aquí imitamos lo bueno y ya tenemos un plan estratégico", detalló.

Además de la digitalización total, la Anati tiene como retos y proyección ejecutar barridos catastrales, reducir definitivamente la mora, así como apostar por la interoperabilidad institucional.

Con respecto al barrido catastral hay en marcha un plan piloto en la provincia de Coclé, el cual comprende 70 mil hectáreas, de la que se beneficiarán 153 mil coclesanos.

"La ejecución es a partir de 2026, gracias a la Asamblea hemos recibido el traslado del presupuesto. Conseguimos ese dinero con la reducción de la planilla, que Anati redujo en 30% desde el inicio de esta gestión", añadió.

Por otro lado, Pagés recordó que la tierra no solo es un bien, es la base del desarrollo, la estabilidad y la dignidad de las familias panameñas.