Dos colombianos fueron atrapados al norte de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, con un cargamento de 700 paquetes rectangulares de presunta droga.

Estos ciudadanos fueron capturados durante una acción de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala con el apoyo de agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La acción policial ocurrió dentro de un buque que transitaba por el área marítima de Portobelo, y fue interceptada por el SENAN, en la que se encontraron los estupefacientes, procediendo con la aprehensión de estos dos extranjeros.

Esta es la tercera incautación en menos de 12 horas que reportan las autoridades judiciales y los organismos de seguridad en la provincia de Colón.

La nave también fue confiscada y llevada a puerto seguro para que forme parte de las diligencias judiciales, que en las próximas horas serán llevadas ante un Juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

Este año, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga.

Entre ellos destaca uno de 5,356 paquetes el pasado 17 de enero, tras interceptar el SENAN una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas.