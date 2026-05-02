Defensa de William Pittí y Ronny Rodríguez pide nulidad; se les ha violado al debido proceso

La defensa de Ronny Rodríguez y William Pittí presentó un recurso de nulidad contra las diligencias realizadas por el Ministerio Público dentro del proceso que se les sigue por el caso Pinchazos, debido a que se les violó el debido proceso.

Y es que de acuerdo con los abogados, la fiscalía no respetó el tiempo establecido para perfeccionar la investigación y tampoco pidió a la jueza autorización para continuar con las diligencias. A tener en cuenta que la investigación comenzó el 29 de julio de 2014 y la fiscalía envió la vista fiscal con la petición de llamamiento a juicio el 13 de abril de 2015.

Las anomalías, igualmente, son notorias porque inclusive se hicieron pesquisas sin la presencia de un abogado.

Ya los letrados Roniel Ortiz y Alejandro Pérez, defensores de Rodríguez y Pittí, han expuesto las delicadas situaciones a las que fueron sometidos sus defendidos.

De hecho, en medio de la audiencia ordinaria la jueza tuvo que intervenir debido a que Ronny se derrumbó al recordar los atropellos.

"La (intervención) de Ronny fue un poco más emotiva toda vez que la jueza tuvo que mandarlo a tomar agua, le pidió que se calmara porque le podía dar un algo producto de la emoción que tuvo cuando se estaba expresando. Los dos fueron contestes en advertir varias cosas", expuso Ortiz.

En este sentido dejaron claro que decidieron presentarse de forma voluntaria para darle la cara a la justicia. Además revelaron que tenían amenazas en su contra.

Asimismo explicaron que estuvieron 11 años en la clandestinidad porque no confiaban en la Procuraduría de Javier Caraballo.

"No se sentían conforme con Javier Caraballo. Ellos decían que venirse a entregar en las manos de Caraballo era como una pena de muerte. Entonces tomaron la decisión, tan pronto llegó un nuevo procurador, de empezar a organizar la venida a Panamá y entregarse la justicia tal y como lo hicieron", añadió Ortiz.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá suspendió el acto de audiencia ordinaria que estaba previsto para el 29 de abril. En esta causa penal se tiene como fecha alterna para la realización de la audiencia ordinaria el viernes 22 de mayo, a las 9:00 a.m.

El extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá, mediante resolución n.º 90 de 28 de agosto de 2015, dictó auto de llamamiento a juicio contra estos dos exfuncionarios, los cuales mantienen la medida cautelar de detención preventiva en este proceso por supuestas interceptaciones telefónicas.

