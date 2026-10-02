El 30 de diciembre será la audiencia de imputación contra José Manuel Bern por presunta estafa en Town Center

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos seguida al empresario José Manuel Bern Barbero, tras reprogramar el acto procesal debido a solicitudes pendientes de la defensa técnica.

La audiencia quedó reprogramada para este miércoles 30 de diciembre, a las 2:00 p.m. Durante la sesión, la jueza Montenegro advirtió que el imputado tiene la obligación legal de comparecer en persona y que, de no hacerlo, el tribunal ordenará su conducción mediante los brazos auxiliares de la Policía Nacional.

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En la diligencia judicial participaron el fiscal especializado en estafa del Ministerio Público, José Luis Lorenzo; el exmagistrado Gerónimo Mejía, actuando como querellante en representación de la víctima, la sociedad Costa del Este Town Center Group y el abogado defensor particular de Bern Barbero, William Moore, quien es el hermano de la destituída fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore.

"El tribunal notificó a todas las partes de la reprogramación y dejó constancia de las advertencias legales sobre la comparecencia obligatoria del indiciado", precisaron fuentes judiciales sobre la audiencia.

Litigio millonario y laudo arbitral incumplido

El Ministerio Público busca la imputación de José Manuel Bern Barbero por la presunta comisión del delito de estafa agravada. La investigación penal se deriva de una prolongada disputa mercantil y societaria entre exsocios del centro comercial ubicado en Costa del Este, litigio que previamente fue ventilado en la esfera civil y arbitral.

Los desacuerdos entre los socios fundadores del mall (2018) desencadenaron un proceso ante un tribunal arbitral.

El tribunal arbitral condenó a Grupo Empresas Bern a pagar $77.8 millones por daños, costas e incumplimientos en la edificación del centro comercial, monto que posteriormente fue reajustado a poco más de $65 millones.

La firma desarrolladora no ha cancelado la suma fijada en el laudo y ha presentado recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia en un intento por anular el fallo arbitral.

Solicitudes pendientes contra la familia Bern

A la causa penal por presunta estafa agravada vinculada a la sociedad Costa del Este Town Center Group se suman otras peticiones formuladas por la Fiscalía.

El Ministerio Público también ha solicitado fecha de audiencia para imputar cargos a Herman Bern Pittí y a sus hijas Ingrid Bern Barbero y Jaqueline Bern Barbero, diligencias cuya programaci