Extranjeros se ingenian para entrar al país en forma ilegal

Visas estampadas en pasaportes originales y pasaportes falsos u obtenidos de manera fraudulenta son las principales modalidades utilizadas por personas que ingresan sin documentación en regla, detectadas en el aeropuerto internacional de Tocumen.

Un informe del Servicio Nacional de Migración (SNM) detalla que desde que inició la presente administración ha identificado a 1,286 extranjeros que intentaron ingresar a la terminal aérea con documentación falsa.

La directora del SNM, Samira Gozaine, informó que los ciudadanos que cometen esta irregularidad proceden principalmente de Venezuela, Cuba, República Dominicana, India y Haití.

“Cada una de estas personas que mantiene documentación falsa es inadmitida por nuestro país, destacando que en la mayoría de los casos son pasajeros en tránsito; al tiempo que se les coloca una alerta en el sistema de manera tal que a futuro no puedan ingresar a Panamá”, explicó Gozaine.

El año pasado no se les permitió el ingreso al país, vía aérea, a 368 extranjeros, de los cuales 95 fueron mujeres, al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley migratoria, la mayoría colombianos, ecuatorianos y chinos.

A 76 viajeros se les negó el ingreso, ya que mantienen en sus registros antecedentes penales por delitos relacionados con agresión sexual, posesión y tráfico de sustancias ilícitas, porte y tráfico ilegal de armas de fuego, estafa, tráfico de personas y hurto calificado.

Además, se devolvió hacia su último puerto de embarque a 26 extranjeros que presentaron documentación fraudulenta durante el procedimiento migratorio, procedentes de países como India, China, Angola y República Dominicana.

Dentro de las causales de no admisión, 220 extranjeros presentaron inconsistencia en sus entrevistas, al no cumplir con el perfil de turista; 25 no contaban con la solvencia económica requerida y 21 fueron devueltos a su lugar de origen o residencia por no contar con visa para su estadía o tránsito por Panamá.

El Decreto Ley Número 3 del 22 de febrero de 2008, detalla en su artículo 50 las causales de No Admisión al territorio nacional.

