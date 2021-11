Fiscales deben tener responsabilidad penal por presiones realizadas al testigo "Euro 14"

Los fiscales y exfuncionarios públicos que supuestamente cometieron delitos armando casos contra Ricardo Martinelli, familiares y allegados, deberán responder civil y penalmente por sus actos, advirtió el abogado Ángel Calderón.

Versión impresa

El exfiscal del Ministerio Público (MP) reiteró que luego de las revelaciones hechas por el testigo "Euro 14", donde dejó en evidencia cómo fiscales y ex altos funcionarios se prestaron para armar casos ilegales, es momento que el procurador encargado Javier Caraballo haga una catarsis en esta institución.

"Javier Caravallo sabe perfectamente de lo que hablamos y mientras no haga una purga en el ya desgastado cuerpo de fiscales, el deterioro de la institucionalidad será su peor legado. Urge se pronuncie para que devuelva la tranquilidad y confianza porque si no, seguro no sube la loma", dijo Calderón.

Agregó que le tocará realizar una catarsis para devolverle la tranquilidad y confianza al "muy deteriorado Ministerio Público".

Añadió que: "Ello implica que tendrá que barrer de adentro para afuera y hacer rodar cabezas comprometidas por salud mental".

Enfatizó que estas revelaciones hechas por el testigo "Euro 14" confirman lo que han venido diciendo por años sobre la manera en que se manejó la justicia.

"Años advirtiendo lo que hoy sale a la luz pública de cómo fiscales vendieron su alma al diablo por un mísero puesto y realizaron torturas físicas y psicológico en contra de muchos detenidos por el único pecado de haber trabajado con Ricardo Martinelli", sentenció el jurista.'

2014

fue el año en el cual el testigo protegido fue presionado en el gobierno de Juan Carlos Varela. 7

fiscales del Ministerio Público fueron mencionados dentro de este nuevo escándalo.

Calderón también valoró la importancia de los señalamientos hechos por este testigo en la audiencia del caso de granos.

VEA TAMBIÉN: [VIDEO] ¿Cómo ingresaron a La Joyita las armas de fuego, drones y gallos que fueron decomisados?

"Cuando una persona, a sabiendas que retractarse de una acusación conlleva responsabilidades penales y civiles por falso testimonio, se atreve a hacerlo, no sólo produce la nulidad absoluta del proceso, sino también, compulsas de copias para exigir responsabilidades. ¿Se hará?", señaló el exfiscal del MP.

Quien también reaccionó a estas revelaciones, fue la abogada Alma Cortés, la cual señaló que la jueza segunda liquidadora de causas penales en el caso de granos debe hacer un desglose de la declaración del testigo "Euro 14" y remitirlas al procurador de la Nación, Javier Caraballo, para iniciar una investigación y proteger pruebas.

"Cumpla su disposición y obligación de denunciar a los servidores públicos", sentenció la exministra.

Cortés señaló que si el procurador no abre una investigación por esto, lo denunciara ante las autoridades respectivas.

VEA TAMBIÉN: Ofrecen 10 mil dólares por información de extranjero vinculado a homicidio de Agustín Lara

"Si el procurador Caraballo no inicia las investigaciones con estas noticias criminis, lo denunciaremos como encubridor. Kenia Porcell y sus fiscales abrían investigaciones hasta con llamadas y notas anónimas. Así que no tienen excusas, la ley es igual para todos", sentenció.

Por su parte, la abogada Dinoska Montalvo es otra de las voces que exige la renuncia de los fiscales involucrados en este caso.

"Señor procurador exigimos la renuncia de los fiscales que han sido mencionados por el testigo protegido Euro14. El peligro que destruyan pruebas es real y tienen que salir del Ministerio Público de Panamá", explicó la defensora de Frank De Lima.

Hay que recordar que dentro de este caso son mencionados fiscales como Zuleyka Moore, Nathaniel Murgas, Adecio Mojica, Vielka Broce, Tania Sterling, Ruth Morcillo y Aurelio Vázquez, los cuales están pidiendo que sean investigados por parte del actual procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!