Fiscales violentan la Constitución con ausencia de testigos

La no comparecencia de los testigos protegidos en el caso New Business o cualquier otro proceso es inconstitucional y viola todos los derechos de la persona juzgada, según reconocidos juristas. En ese sentido el exvicepresidente del Colegio de Abogados, Alfonso Fraguela manifestó que es necesario que los testigos protegidos comparezcan al proceso a fin de ser interrogados por el resto de los abogados,

"Si bien es cierto que son testigos protegidos no se puede bajo ninguna consideración ser la causal para excluir de un cuestionamiento por parte de los abogados que también forman parte en representación de las personas que están siendo procesadas en este caso", argumentó.

Planteó que ese tipo de actuación donde se busca un blindaje de tipo absoluto cercena el aspecto de debido proceso al igual que el principio de presunción de inocencia que contempla la Constitución Política de Panamá.

Destaca que pareciera que la versión de una persona que está siendo protegida lo convierte en una figura que a todas luces se ampara en el anonimato para decir todo lo que quiera sin mayor repercusión "y eso sí hay que prestarle mucha atención"

Recuerda que esta situación no solo se condena en el caso New Business, sino por todos los procesos que se hagan en un futuro, esa figura no puede ser la justificación para estar excluidos de ser sometidos a un cuestionario o interrogatorio por parte del resto de las partes cuando precisamente la actuación de ellos dentro de la normativa procesal penal.

Dionicio Rodríguez, quien también es un abogado reconocido señala que el sistema inquisitivo que se está utilizando ya perdió vigencia, única y exclusivamente se aplica a estos procesos por cuestión de la fecha en que se dieron, pero eso no es óbice "para que tú apliques las normas y principios procesales del nuevo sistema que es el que se debería aplicar".

Recuerda que en el Sistema Penal Acusatorio jamás se permitiría que un testigo no confrontado tuviera validez, porque rompe el equilibrio procesal que tiene que haber entre acusador y defensa como tal, "si tú rompes ese desequilibrio el juzgador no puede realizar una valoración de esa prueba o de esa evidencia en este caso. Es más en todo caso que si no se presentan ellos no se pueden condenar si ellos no están o no rinden su contradictorio con todas las medidas

En tanto el exfiscal, Rosendo Miranda expresó su disgusto ante la incomparencia de los testigos protegidos en la audiencia del caso New Business.

Argumentó que esta actitud irrespetuosa debilita la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y afecta a sus clientes, quienes enfrentan medidas cautelares basadas en los testimonios de estos testigos.

El abogado Miranda instó a la jueza Baloisa Marquínez, a prestar la debida atención a los testigos protegidos, presentándolos bajo el principio de mediación para que tanto la jueza como la ciudadanía pudieran escuchar y evaluar la veracidad de los hechos declarados en los acuerdos.

Enfatizó que estos testigos no eran simples personas comunes, sino elementos fundamentales en la teoría del caso del Ministerio Público.

El abogado defensor hizo hincapié en que en cualquier país del mundo donde existan testigos protegidos, el principio del contradictorio es fundamental, y ningún tribunal permitiría que un fiscal no presente adecuadamente a sus testigos.

Agregó que la dignidad, el honor y la vida de muchos panameños están en juego en esa sala y exigieron el respeto que se merecen, instando al tribunal a aplicar la ley en este sentido.

El llamado de atención de Mirando refleja la preocupación de los abogados defensores por la incomparecencia de los testigos protegidos, destacando la importancia de garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas en el caso judicial en cuestión.

La negativa de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público de Panamá, de presentar a los testigos protegidos dentro del caso New Business, para que puedan ser interrogados por los abogados defensores, mantiene al Colegio Nacional de Abogados (CNA) en alerta y en espera de un pronunciamiento de los afectados sobre esta situación.

La abogada Holanda Polo, secretaría de defensa de la profesión del CNA, indicó que están a la espera de que los abogados afectados presenten sus hechos, para que luego el presidente del Colegio de Abogados, en este caso Juan Carlos Araúz, pueda remitir un comunicado en su momento.

El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Arauz, destacó la relevancia del tema de los Testigos Protegidos en los procesos judiciales.

Según Arauz, esta cuestión implica una serie de responsabilidades que deben ser consideradas para garantizar un proceso justo y equitativo.

Arauz enfatizó que la participación de personas anónimas como Testigos Protegidos no implica que la parte contraria carezca del derecho de someterlos a cuestionamiento.

Según el presidente del Colegio de Abogados, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la necesidad de que la defensa tenga la oportunidad de cuestionar y confrontar a estos testigos en el proceso.

El presidente del Colegio de Abogados dejó claro que recae una responsabilidad clara en el Ministerio Público en lo referente a los Testigos Protegidos.

Estos testigos son sus responsabilidad y el Ministerio Público debe asegurarse en todo momento de que estén dispuestos a someterse a dicho cuestionamiento por parte de la defensa cuando sea necesario.

Además, Arauz subrayó que el carácter de protegido no significa que estos testigos sean ocultos o pasen inadvertidos, sino que deben estar sujetos al proceso contradictorio obligatoriamente.

Arauz señaló que es responsabilidad del Ministerio Público garantizar la presencia de los Testigos Protegidos en todo momento.

Desde su perspectiva, considera que ha habido una omisión al no tenerlos sentados desde el principio, ya que es el Ministerio Público quien sostiene la acusación y debe presentar los elementos de manera fluida ante la juez.

Este tema ha generado gran interés y está siendo ampliamente debatido en el ámbito judicial, ya que se busca asegurar la transparencia y la equidad en los procesos legales.

Es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los testigos y el derecho de la defensa a ejercer su cuestionamiento y contradicción, asegurando así la justicia en el sistema judicial.

El abogado Alfredo Vallarino indicó que en el caso New Business hay información que se basa únicamente en lo que ha dicho un testigo protegido.

Según el abogado, el testigo protegido es parte interesada al que la Fiscalía le hizo ofrecimientos y esto lo van a demostrar en el alegato final.

Vallallarino aclaró que los bienes del expresidente Ricardo Martinelli que se usaron para la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) eran absolutamente lícitos.

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho González, indicó que los recursos que Martinelli invirtió para la compra de este medio de comunicación están documentados en su declaración que rindió ante la Contraloría General de la República.

"La trazabilidad de los fondos de donde venían los recursos estaban documentadas", agregó el jurista.

Manifestó que este proceso y otros tienen como único fin tratar de inhabilitar políticamente a Martinelli, quien es el virtual ganador, con un voto fuerte y sólido.

En la audiencia de hoy, continúa la fase de repreguntas de los abogados defensores al perito Eliseo Ábrego.

