Fiscalía 'improvisa' en juicio oral contra Ricardo Martinelli

La fiscalía no está preparada para el interrogatorio y continúa improvisando en el segundo juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos, aseguró el abogado Sidney Sittón, defensor del expresidente Ricardo Martinelli.

Las declaraciones de Sittón se dieron ayer cuando la fiscalía continúo con el desahogo probatorio y llamó al estrado al perito informático Luis Rivera Calles.

De forma contundente, el jurista indicó que la fiscalía no está preparada y agregó que la jueza Iveth Francois le tuvo que llamar la atención a los fiscales porque no saben la técnica de interrogatorio.

"Resulta que la fiscalía anuncia que va a hacer un ejercicio con el testigo y cuando se corre traslado resulta que es otro ejercicio distinto, no conocen las normas del Código Procesal Penal sobre los ejercicios que deben ejecutar frente al Tribunal, no saben qué pregunta hacerle a su propio testigo, no saben cómo extraer la información y que está fluya hacia el Tribunal", sustentó el abogado.

Ante esto, Sittón indicó que se ha dado un espectáculo deprimente por parte del Ministerio Público.

"Los siete fiscales que hay allá adentro están empantanados, no saben qué hacer, están desesperados. Es una cosa espantosa lo que está ocurriendo allá adentro", enfatizó Sittón.

El defensor le dio un consejo al procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo, sobre la forma en que se han manejado los fiscales en el segundo juicio oral.'

"Pida el audio señor procurador Javier Caraballo y el vídeo para que usted vea que siete fiscales, que ganan siete mil dólares cada uno, se están rascando el dedo gordo del pie allá adentro", precisó.

Sittón también resaltó que el Tribunal de Juicio le ha concedido la razón a la defensa con las objeciones. El equipo defensor ha hecho observaciones sobre el mamotreto que está haciendo la fiscalía.

"Es deprimente pagarle 7 mil dólares a cada fiscal para que no sepan hacer un interrogatorio. Es ridículo. Nos han concedido 90% de las objeciones", agregó.

Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli aseguró la tarde de ayer que los siete fiscales que participan en el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, deberían "estar botados".

"Esto verdaderamente es una farsa, un invento, puras babosadas que no tienen nada que ver con ningún caso. No sé cómo pueden tener siete fiscales, que deberían estar todos botados", dijo de forma enérgica el exmandatario a su salida de la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora durante la finalización de la sesión de ayer.

"En vez de estar persiguiendo el crimen, persiguiendo la ola de asesinatos que hay en la calle, que tienen al pueblo panameño patas pa' arriba, están perdiendo el tiempo en esta persecución política por culpa de Gabriel Carrizo, vicepresidente, que quiere ver cómo me inhabilita políticamente y no lo va a lograr", agregó.

Martinelli lamentó que los fiscales estén acabando con el Sistema Penal Acusatorio panameño.

"Estos señores lo que intentan es armar un caso donde no lo hay. Dan pena", expresó el expresidente.

Ayer, Rivera Calles, al ser interrogado por la fiscalía, expuso los procedimientos normales que realiza cuando hace sus labores en un determinado caso y reiteró que dentro de este proceso nunca hizo peritaje.

El juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos se reanuda en el día de hoy a las 9 de la mañana y se continuará con el interrogatorio por parte de la fiscalía al perito informático, mientras que la defensa no ha realizado el contrainterrogatorio al testigo.

