Frank Ábrego, exdirector del Senafront: 'Hay que hacerle las cosas duras a los criminales'

Ante los altos niveles de inseguridad en el país, los cuales vienen en aumento, se hace necesario reforzar la presencia policial en las calles e implementar planes de seguridad reales que impacten positivamente en el ciudadano de a pie, manifestó Frank Ábrego, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá.

Ábrego indicó que las autoridades panameñas deben hacerle las cosas duras a los criminales.

Lo manifestado por el exdirector del Senafront, forma par de un cuestionario que respondió a Panamá América frente a los altos niveles de inseguridad que se están viviendo en el territorio nacional.

¿Cómo evalúa usted los niveles de inseguridad que se están viviendo en el país?

R. Desde mi percepción y de los ciudadanos comunes de nuestro país, ALARMANTE. Claro es que la incidencia delictiva está en aumento y esto hace que los resultados no sean los esperados. No hay o no se percibe la prevención solo la reacción cuando ya ha ocurrido el hecho. Es necesario implementar planes de seguridad reales que impacten positivamente en el ciudadano de a pie, en el pequeño empresario y en la comunidad en general.

¿A qué considera usted que se deba el aumento de hechos delictivos?

R. A la falta de implementación de una estrategia de seguridad integral, a la falta de control sobre las pandillas locales, al aumento del consumo y venta de drogas, a la falta de presencia policial en las calles, al desempleo, a la falta de certeza del castigo y lo mas importante, la falta de programas integrales dirigidos a las jóvenes.'

asesinatos se han registrado en el país hasta agosto de este año, según cifras del MP. 118

asesinatos se han registrado hasta agosto de este año, solo en la provincia de Panamá.

¿A su juicio, qué deben hacer las autoridades ante esto que se está viviendo en el país con la violencia, asesinatos, robos, etc.?

R. Incrementar las acciones operativas en las comunidades, brindar más información a la comunidad sobre las acciones policiales y sus resultados. Llegar a los barrios donde se genera el problema y dar respuestas a los ciudadanos. Fortalecer las acciones de inteligencia policial con mayor tecnología. Culpar al Ministerio Público no es la solución, claro que se debe buscar la certeza del castigo, pero se debe aumentar la presencia policial en las calles.

¿Tiene algo que ver en esto el tema del tráfico de drogas o es un problema que va más allá?

R. No hay duda, por un lado la falta de control del narcotráfico permite la comisión de delitos, pero la falta de presencia policial desencadena el aumento de la delincuencia. El trafico de drogas es un factor, mas no es el núcleo del problema.

¿Cree usted que las autoridades han perdido el control de las calles?

R. No aún no, estamos a tiempo de corregir , dar un golpe de timón y enderezar el rumbo. Le tengo fe y confianza a la Fuerza Pública, son hombres y mujeres comprometidos. El problema es más acerca de la políticas públicas, de las leyes flexibles para los menores de edad; un sistema penitenciario que promueve la reincidencia delictiva y otros factores sociales.

¿Considera usted que se debe reforzar la presencia policial en las calles?

R. Sí, claro, totalmente. Se debe optimizar la operatividad del pie de fuerza para incrementar la presencia policial disuasiva. Pero no solo con unidades policiales , también se debe incluir la participación ciudadana. Hay que hacerle las cosas duras a los criminales.

¿Acciones que se deben tomar a corto y largo plazo frente a la inseguridad que se vive en el país?

R. A corto plazo: aumentar la presencia policial preventiva, recuperación de áreas rojas , se debe enfocar la acción de un Plan de Seguridad Integral. Garantizar los procesos de justicia y la protección a las víctimas. A largo plazo: implementar programas de prevención y acompañamiento comunitario. Establecer una estrategia integral que fortalezca las deficiencias actuales identificadas. Restauración de la imagen y respeto policial.

¿Amenazas que enfrenta Panamá en temas de seguridad?

R. La influencia de las organizaciones criminales nacionales y transnacionales, sociedad civil, en la política, en la Fuerza Pública, en la administración de Justicia. Estas amenazas son permanentes. Igual la inmigración legal o ilegal que se queda en el país y se involucra en actividades delictivas. El sistema penitenciario, las cárceles, allí se cocina todo. No podemos dejar pasar el gran deterioro moral de las unidades policiales por la campañas de desprestigio, algunas financiadas y organizadas por los mismos grupos criminales.

¿Qué haría usted para mejorar la seguridad del país?

R. Proponer una estrategia integral de seguridad, fortalecer la estructura organizacional de los estamentos de seguridad, incluir a las Organizaciones No Gubernamentales ( ONGs) que ya juegan un rol importante en materia de prevención del delito, ser intolerante contra el crimen organizado y el delito común en todas sus formas.}

