Fuero penal de Ricardo Martinelli: Seis magistrados de la Corte aplican 'dos sistemas de justicia' en Panamá

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) va a tener que explicar cómo es posible que en el mismo expediente en el cual se le ha levantado el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli, presidente del Partido Realizando Metas (RM), si se le respetó por ejemplo a Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático (CD), manifestó Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panaméña de Abogados Penalistas (Apap).

Vallarino indicó que va a sacar todos los antecedentes (jurispruencia) de este tipo de fallos por el fuero penal electoral y explicó que en este mismo caso, con la misma acusación, con el mismo delito investigado a Roux si se le respeto y a Martinelli se lo levantan.

"Solamente esa explicación yo quiero que me la de la magistrada María Eugenia López, que salga a decir cómo eso funciona dentro de ese mismo expediente, porque al señor Roux, respetando la presunción de inocencia y todo lo que él quiera aclarar, pero yo solo quiero saber como él invoca el fuero penal electoral y dicen con él esto es algo correcto, no le levantan el fuero penal y como se invoca con el caso de Ricardo Martinelli y resulta ser que en el mismo expediente hay dos justicias y para Ricardo Martinelli no sirve el fuero penal electoral", expresó.

Agregó que es del pensamiento de que los magistrados "van a tener que en un momento dado empezar a quitarse las máscaras y caretas", ya que obviamente lo que están haciendo no es apegado a Derecho.

Reiteró que hay muchos fallos anteriores, en los cuales se dice que la Corte no puede ser una tercera instancia del Tribunal Electoral, es decir que ya lo que decida está institución en materia electoral era la última instancia y no había nada que revisar, un criterio que han variado con este fallo.

"Ustedes pensarán que es que a la defensa le preocupa hacer un juicio, el expresidente Martinelli tuvo 25 causas, para mi incluso la revocatoria que ellos hacen de este tema del fuero es una de las cosas que menos me preocupa porque estoy convencido que en caso de New Business hay una nulidad absoluta y estoy convencido que en el caso Odebrecht igualmente salimos vencedores en el caso", sentenció.

"Yo le quiero dar a ustedes la seguridad que nosotros sabemos enfrentar un proceso en todas las etapas como ya lo hemos hecho antes", recordó.

Vallarino aseveró que muchas veces se habla de pagos recibidos de Odebrecht, sin embargo, los fondos que en un momento se giraron para campaña por parte de esta empresa cuando no era investigada, y los pagos recibidos para temas de campaña se dio cuando Martinelli ni siquiera era Presidente de la república.

"Los pagos entran y los pagos salen y la mayoría de estos pagos van a reconocidos medios de comunicación, porque era para fondos de campaña, así que los beneficiarios finales de esos fondos de Odebrecht no son más que muchos medios de comunicación, eso se va a sacar con el cheque cobrado por ellos", puntualizó.

El letrado dijo que le sorprende que sean esos mismos medios de comunicación los que quieran ensuciar y son precisamente esos mismos los que terminaron recibiendo el dinero, cuando la empresa no era cuestionada.

Por su parte, el propio Martinelli en su cuenta de Twitter indicó: "Fui acusado sin imputación, ahora otra aberración más grave, las inconstitucionalidades son por constitución de efecto hacia delante jamás retroactivas. Magistrada Lopez siguiendo probables órdenes del Vice Carrizo u otra persona cometieron horrible precedente aplicable a todos ahora".

