'Han usado al Órgano judicial para tener presa a Patria sin cometer delito'

"Hay un ataque sistemático en contra de la familia Portugal. A Heliodoro lo desaparecieron y ahora han utilizado al Órgano judicial para tener presa a Patria sin cometer delito", expresó Román Mollah Portugal, hijo de la exdefensora del Pueblo.

A su criterio, el caso llevado contra su madre ha sido arbitrario, descarado y malicioso. "Han saltado todo el proceso de la ley. No le han respetado el debido proceso", fueron sus palabras.

Dentro de este litigio de más de 10 años destaca que la jueza Leyda Terán y las magistradas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le dieron más relevancia a un informe de la Autoridad de Transparencia (Antai) que a dos informes de auditorías de la Contraloría General de la República que certifican que Portugal no cometió ninguna lesión patrimonial.

"Se basaron en un informe de Antai de 12 páginas, sin firmar y sin sellar, de unos auditores que nunca dieron la cara en el juicio oral. En cambio, los tres auditores de la Contraloría fueron al juicio a ratificar que Portugal no había cometido ningún tipo de lesión", dijo Román.

Destaca que el informe de auditoría es claro de que el trabajo se hizo en su totalidad y en conformidad, cumpliendo todos los parámetros de la ley.

"No hay sobrecostos, no hay eso que inventan de que existe un contrato de más de 400 mil dólares. El contrato era por 249 mil dólares", aclara Mollah Portugal sobre el expediente que llevó a su madre a los tribunales.

A Portugal se le acusó de peculado en una contratación para una supuesta página web lo que, incluso, le costó su puesto en la Defensoría del Pueblo.

"Ellos no han salido a explicar que se robó Portugal ni que hizo. Ellos mismos dicen que no robó nada, sino que consideran que eso era un trabajo innecesario. Todavía ante la ley de este país no existe un delito de si algo es necesario e innecesario. Es algo de percepción", comentó.

Incluso, la jueza dijo en forma arbitraria que la lesión es la totalidad del contrato (ver infografía), lo que Román cataloga como un abuso de autoridad de su parte.

"Ella cometió abuso de autoridad y ejerció funciones que no le competen. Le corresponde a la fiscalía, con una auditoría de la contraloría, llevar una cuantía. Para que la totalidad del contrato sea la lesión significa que no se hizo nada, que no se trabajó", situación que contrasta con el informe de Contraloría.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Este caso recuerda el de otros de 'alto perfil' manejados durante el gobierno anterior en el que, a pesar de que auditorías de Contraloría registran que no hubo lesión patrimonial, han seguido su curso. Mientras, en otros ni siquiera se manejó un informe de auditoría.

"Certificaciones de Contraloría, la Fiscalía de Investigación de Daños Patrimoniales, como del Tribunal de Cuentas, dejan claro que Portugal no ha cometido lesión patrimonial. Ha sido una decisión arbitraria acusarla de peculado sin cometer peculado", sostuvo su hijo.

No solo el proceso legal contra Patria ha sido irregular, sino también su detención.

La defensa de Portugal presentó una revisión de sentencia en el momento en que la exdefensora gozaba de medida cautelar de país por cárcel y, a pesar de que la ley dice que se debe mantener, se ordenó su detención.

En este punto, hay un problema de interpretación, pues las magistradas aducen que es al momento de la admisión de la revisión y no en la presentación, cuando se toma en cuenta la medida cautelar.

"El Código habla de la mera presentación de la revisión, que tiene que ser remitida al procurador y no la están remitiendo. Luego, en una audiencia, se discute si se admite o no y no están haciendo eso. No es cuestión de que si me gusta o no me gusta, sino que hay que hacerlo", manifestó el hijo de Portugal.

A Patria Portugal empezaron a juzgarla en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y después la bajaron al Inquisitivo Mixto.

La orden de detención la giró una juez del sistema Inquisitivo y la remitieron a un juez de cumplimiento, que al pertenecer al SPA, debió declararse incompetente.

"Cuando se le llevó la certificación a la juez, ella se declaró no competente. ¡Ah. No eres competente para anular la orden de captura pero si fuiste competente para mandarla!, ¿cómo es eso?", se preguntó Mollah Portugal.

A la fecha, Patria se encuentra en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y ha perdido dos citas médicas importantes, debido a padecimientos de salud que le aquejan.

"Tiene insuficiencia venosa que es super grave. Es celíaca y no puede comer cualquier alimento que tenga gluten, además sufre de Hipertensión, tiene una arritmia cardiaca, problemas neurológicos y en la columna", detalló.

Con todo lo que le ha pasado a su madre, Román no duda de que exista un componente político y un pase de factura, contra ella y su familia. "No he dado con quien esté detrás del mismo, pero ha sido sistemático", se limitó a decir.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!