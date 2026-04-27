Hasta antenas de Starlink tratan de meter en La Joya

Las áreas periféricas al complejo penitenciario La Joya le están dando problemas a las autoridades para mantener el control sobre los penales.

"Alrededor tengo eso plagado de invasiones que fueron entrando, incluso, a terrenos que pertenecen al sistema penitenciario", expresó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Sus declaraciones se dan luego de una semana del enfrentamiento entre bandas de los pabellones 1 y 2 de La Joya, que dejó a un preso muerto.

Desde que se dio este hecho, el pasado martes, 21 de abril, mediante requisas internas se ha logrado el decomiso de cuatro armas de fuego, gran cantidad de equipos electrónicos, platinas y otros insumos que no deberían estar en las cárceles, informó Jaime Fernández Rodríguez, director de la Policía Nacional.

Agregó que han hecho refuerzo de entradas y salidas de La Joya y se ha incrementado la revisión perimetral a fin de poder bloquear, diariamente, paquetes que dejan cerca de los penales que luego podrían ser ingresados a estos lugares.

De acuerdo con Fernández, en los operativos que realizan alrededor de los tres penales han hallado gran cantidad de celulares y hasta antenas de Starlink, sistema de internet satelital.

La ministra de Gobierno detalló que estas invasiones muchas veces la organizan personas que tienen otros propósitos y reúnen a otras que si requieren de un terreno para habitar.'

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presos fallecieron el 17 de diciembre de 2019 en el Pabellón 14 de La Joyita, el peor enfrentamiento en este penal.

"Logramos agarrar a un grupo que estaba transitando por todo lo que era el monte para llegar a los predios de la cerca y existían túneles", describió Montalvo.

Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, informó que las visitas en La Joya siguen suspendidas, porque se siguen ejecutando requisas importantes en las cárceles.

Al respecto, la ministra Montalvo, declaró que las visitas seguirán suspendidas hasta que haya un total control en La Joya.

Sobre el detenido que murió en el enfrentamiento, la ministra comentó que se mantenía haciendo trabajos de mensajería dentro de la cárcel.

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Estaba dentro del grupo de reos postulados para rebaja de pena, que fue publicado la semana pasada por el Ministerio de Gobierno.

La titular manifestó que aunque no hubiera sido beneficiado con rebaja de pena, este hubiera salido de la cárcel en 2027.