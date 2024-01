Hay suficientes pruebas para investigar y separar a López

Que la Comisión de Credenciales de la Asamblea investigue y separe del cargo a la magistrada María Eugenia López Arias fue la solicitud que realizó el candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal al presentar una denuncia contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

El candidato de la Alianza para Salvar a Panamá (Realizando Metas-Alianza) llegó acompañado de su abogada, Shirley Castañeda, quien informó que presentaron las pruebas de que López Arias se está entrometiendo en el caso que se le sigue a Martinelli, a pesar de que la ponente es otra magistrada.

La denuncia interpuesta en la Secretaría de la Asamblea, que deberá darle traslado a la Comisión de Credenciales, es por los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

La raíz del caso es que López Arias no es la ponente del recurso de casación presentado por la defensa de Ricardo Martinelli por el caso New Business, sino la magistrada Ariadne García.

Sin embargo, en días pasados se filtró un borrador de fallo de no admisión de la casación de su despacho.

“Está usurpando las funciones de la magistrada Ariadne, máximo cuando en estos momentos nos encontramos en un proceso de una demanda de inconstitucionalidad que se encuentra pendiente por resolver y la casación se encuentra suspendida”, expuso Castañeda.

Martinelli expresó que esta no es la primera intromisión de la magistrada presidente en el expediente y mencionó otros hechos como que la casación tomaba 15 días para ser presentada por cada involucrado y ella lo simplificó al mismo tiempo para todos.

Además, el recurso de inconstitucionalidad tomaba 20 días de lectura y ella le hizo lectura simultánea.

“Ella está saltándose todos los procesos, porque esa señora está siguiendo órdenes de Laurentino Cortizo para tratar de inhabilitarme políticamente para ver si su candidato Gaby Carrizo sube algo, pero el tipo no va para ningún lado”, expresó el candidato presidencial.

Castañeda reveló que entre las solicitudes presentadas al Legislativo pidieron una auditoría en la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos exponiendo la justicia, la seguridad jurídica y le hace mucho daño a nuestro país”, dijo la abogada.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Martinelli exhortó a todos los magistrados, jueces y funcionarios que laboran en el Órgano Judicial a que denuncien todo este tipo de irregularidades para que pueda haber justicia en Panamá.

A su vez hizo un llamado a los demás candidatos presidenciales de que pareciera que lo único que quieren es que sea inhabilitado para ver si alguno de ellos puede ganar.

“Pues sepan que no me van a inhabilitar y sepan que no me van a ganar”, fue el mensaje que les envió.

Reiteró que no se puede permitir que sea la justicia la que decida el futuro y no la democracia de 3 millones de panameños que son los que deben decidir quienes son los que deben regir el destino del país.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!