Kenia Porcell y Zuleyka Moore se enfrentan a una nueva demanda penal por parte de la diputada Zulay Rodríguez

La exprocuradora Kenia Porcell y la fiscal Zuleyka Moore deberán enfrentar una nueva demanda, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), les rechazara de plano una querella penal presentada por ellas contra la diputada del partido PRD, Zulay Rodríguez Lu.

Versión impresa

Así lo manifestó el abogado de la diputada Alfredo Vallarino, quien indicó que luego de la decisión tomada por la CSJ, presentarán contrademandas y acciones penales.

El pleno de la Corte en su decisión para rechazar dicha acción presentada contra la diputada del PRD, por la presunta comisión de delitos contra el honor y abuso de autoridad, alegó ausencia de prueba idónea.

El fallo, con la ponencia de la magistrada Carmen De Gracia Jurado (suplente de Ángela Russo), cita, entre otras cosas, el artículo 488 del Código Procesal Penal, en el que se establece la necesidad de prueba idónea para la admisión de una querella o denuncia contra un diputado.

Las acciones de Porcell y Moore se dieron luego de una entrevista realizada por la diputada Rodríguez al exejecutivo de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, quien indicó que estaba dispuesto a colaborar con la justicia panameña, sin embargo, supuestamente la exprocuradora general, se lo estaba impidiendo.

"La exprocuradora sabía desde el día uno y así se le hizo saber que las conductas realizadas por la diputada Zulay Rodríguez no había forma humana que pudieran constituirse en delito y sin embargo, no solo se fue a presentar acciones en la Corte infundandas, al punto que no fueron admitidas, sino que también hizo declaraciones irresponsables en los medios de comunicación social", explicó el jurista.

Enfatizó que las acciones legales que en su momento hizo Kenia Porcell, las hizo a título personal, puso a su abogado y así igualmente lo hizo la todavía fiscal Moore.'

9

magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la acción presentada por Porcell y Moore. 12

de noviembre del año 2019 Kenia Isolda Porcell renunció a su cargo como procuradora general de la Nación.

"Bajo esas condiciones, tanto Kenia Porcell como Zuleyka Moore tienen responsabilidades personales por las acciones que presentaron, sin ningún tipo de fundamento y gracias a Dios por unanimidad la Corte Suprema de Justicia dijo que la denuncia contra la diputada Zulay Rodríguez Lu no tenía ningún tipo de fundamento legal al punto que ni siquiera fue admitida y pasaba a archivo", expresó el abogado defensor.

VEA TAMBIÉN: Presidente Laurentino Cortizo dice que ni la COVID-19 lo detendrá y luego recula

Demanda y honorarios

Enfatizó que basado en esto y luego de conversar con al diputada Rodríguez, "la decisión nuestra como representación legal de Zulay Rodríguez es proceder a demandar a la exprocuradora, Kenia Porcell y Zuleyka Moore a título personal por las acciones puestas y vamos a reclamar por los daños y perjuicios a Zulay Rodríguez y de paso mis honorarios y que se enteren que son bien caros".