María Eugenia López pretendía seguir en la presidencia de la Corte pese a escándalos; se autopostuló y autovotó

La magistrada María Eugenia López pretendió prolongar su estancia en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo hasta lo último en autopostularse al cargo.

López incluso votó por ella misma para lograr mantenerse en el puesto, sin embargo, el resto de sus colegas no la respaldaron.

Tras dos periodos al frente de la máxima corporación de justicia del país, se espera que los escándalos que rodearon la administración de López queden atrás.

La gestión de López estuvo marcada por múltiples cuestionamientos. Hacia el final de su presidencia se le vinculó con Annette Planells, expresidenta del diario La Prensa y señalada por presunta extorsión.

También estuvo bajo la lupa luego de que se conociera que en su despacho se tramita la petición de amparo de garantías del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, para intentar frenar el secuestro de bienes ordenado por la Contraloría.

El aumento salarial de 4 mil dólares, que representa una remuneración mensual de 14 mil dólares también fue objeto de rechazo colectivo.

La nueva magistrada presidenta es María Cristina Chen, quien fue nombrada bajo la administración del perredista Laurentino Cortizo.