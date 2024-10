Meduca pagó más de $60 mil a docentes fallecidos

Una investigación de la Fiscalía de Panamá reveló que el Ministerio de Educación pagó miles de dólares por concepto de jubilación a maestros ya fallecidos y que estos recursos fueron cobrados por terceros que "se aprovecharon de la situación", informó este martes el organismo judicial.



El desfalco habría ocurrido en el año 2021, durante la Administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), según la denuncia presentada por las autoridades del Ministerio de Educación que asumieron con el nuevo Gobierno que preside José Raúl Mulino desde el pasado 1 de julio.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que las investigaciones realizadas hasta ahora "demuestran la existencia de una afectación que supera los 68.000 dólares en concepto de salarios por jubilación no correspondidos, por defunción de sus beneficiarios".



En un comunicado, la Fiscalía explicó que el dinero fue depositado por transferencia electrónica a las cuentas de los fallecidos, "propiciando que fuera debitado en diferentes entidades bancarias y crediticias del país por terceros que se aprovecharon de la situación".



La información judicial no precisa cuántas personas estarían involucradas en este caso de corrupción, aunque señaló que se han practicado una veintena de inspecciones oculares y se ha girado "cinco órdenes de aprehensión provisional sobre sumas de dinero en cuentas bancarias locales".



"Las investigaciones están dirigidas contra los servidores públicos que no actuaron con la debida diligencia y el mínimo de cuidado respecto a la administración de los fondos públicos que debían custodiar, así como los particulares que se apropiaron de los caudales públicos aprovechándose de la imprudencia de aquellos", agregó la Fiscalía.



El Gobierno de Cortizo y muchos funcionarios del entonces partido oficialista y sus aliados fueron blanco de numerosas denuncias de corrupción por parte de organizaciones civiles, todas ellas rechazadas por los señalados.



En los escasos tres meses que lleva el nuevo gobierno han comenzado a presentarse algunas denuncias contra las autoridades anteriores, como este caso de los maestros muertos que cobraron jubilaciones o el robo de centenares de gigantes vigas de construcción destinadas a un puente, mientras que el presidente Mulino ha dicho que en el quinquenio anterior de hizo "fiesta" con los dineros públicos.