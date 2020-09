Multan al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, por tratar de evadir proceso

El exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez, evita notificarse de una querella en su contra presentada por la diputada Zulay Rodríguez, por lo que fue sancionado ayer con una multa de 200 dólares.

López solicitó una audiencia para que no se le incluyera dentro de la querella por el supuesto delito contra la vida, en la modalidad de violencia de género, presentada por Rodríguez en su contra, sin embargo, no se presentó al Tribunal, ni tampoco contestó a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que se le enviaron a través de la oficina judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

María Del Pilar Pitty, abogada de la diputada del PRD en este caso, manifestó que la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, luego de escuchar a las partes y de que no se presentara López, tomó la decisión de multarlo.

Pitty agregó que esta querella, en la cual López Pérez ha tratado de no notificarse, fue presentada por la diputada el 16 de diciembre de 2019 y la misma tiene su origen en los llamados Varelaleaks.

La misma fue presentada en la subregional del Ministerio Público con sede en Ancón.

Al igual que López Pérez, dentro de esta querella también están incluidos el expresidente Juan Carlos Varela, Ismael Pittí, quien se desempeñó como testigo protegido dentro del fallido caso de los supuestos "pinchazos", y el exdiputado José Luis "Popi" Varela.

De acuerdo con la abogada defensora de la diputada del circuito 8-6, el único que se ha notificado por este caso es el exdiputado Varela.

de diciembre del año pasado, fue presentada la querella por la diputada Zulay Rodríguez. 4

son las personas querelladas dentro de este proceso legal por la diputada del PRD.

La vinculación del hermano del exmandatario con este caso se da por las veces en que presuntamente insultó a Rodríguez, quien es miembro del Frente Femenino del Partido Revolucionario Democrático (PRD), indicó la abogada.

Poca seriedad

La abogada María Del Pilar Pitty agregó que la audiencia de ayer duró tan solo unos ocho minutos y se conoció que el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Varela, se representa a sí mismo.

"Esta audiencia fue solicitada por el mismo López, en la cual hizo ir a todas las partes a la misma, por lo que fue sancionado con una multa de 200 dólares, que es poco, lo que sí se demuestra es la poca seriedad con la que el mismo está abordando el caso", expresó la jurista.

Esta no es la primera vez que López Pérez trata de no notificarse dentro de un proceso en el cual es denunciado, ya que en el tema del supuesto tráfico de armas en el que está imputado junto a otros ex altos oficiales de la Policía Nacional, a inicio de la investigación también trató de hacer lo mismo.