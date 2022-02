Nueva derrota en caso armado en el Gobierno de Juan Carlos Varela en contra del empresario Felipe 'Pipo' Virzi (q.e.p.d.) y otros

El Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Veraguas, en un fallo unánime, declaró que los empresarios Felipe "Pipo" Virzi (q.e.p.d.), Ofelia Méndez, Rodrigo Spiegel y la alta ejecutiva, Mary Pitty, no cometieron delito en la confección de una escritura de la sociedad Edy S.A. accionista en la compra de una isla en Chiriquí.

"Aquí no hay ningún delito probado", fueron las contundentes palabras del presidente del Tribunal de Juicio de Veraguas, Basilio Guerra, al leer una decisión unánime de los tres jueces.

En este proceso, el Ministerio Público (MP) estuvo representado por la fiscal Diana Callender, una de las siete fiscales que intentaron condenar al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Virzi (q.e.p.d.), Méndez, Spieguel y Pitty estuvieron representados por el licenciado Alfredo Vallarino Alemán, quien también es abogado de Martinelli, el cual logró demostrar que Lisa Méndez Jamás fue accionista de la sociedad Edy, s.a., razón está por la cual intentaba que le pagaran 7 millones de dólares, a través de gestiones de su abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.), mismo que en vida defendió los intereses del expresidente Juan Carlos Varela.

Cabe indicar que este proceso inició en el 2015 y actuaron como abogados de Lisa Méndez, Roberto Moreno y Leonardo Paul.

En el propio juicio, Lisa Méndez tuvo que reconocer que nunca fue accionista de la sociedad Edy S.A.

Cabe indicar que en este juicio se intentaba cuestionar actuaciones de Pipo Virzi y Mary Pitty en un acta de Junta de Accionistas y también levantaron cargos a Ofelia Mendez y al empresario Rodrigo Spiegel.

Estas personas fueron incluidas en este caso, producto de la persecución que se montó en el Gobierno del expresidente, Juan Carlos Varela.

Hay que resaltar que después de seis años en los tribunales, los abogados Alfredo Vallarino Alemán y Ernesto Mora Valentine, lograron ayer un triunfo contundente y unánime en favor de sus representados Ofelia Mendez, Mary Pitty y Rodrigo Spiegel (q.e.p.d.).

Durante el juicio, los testigos de Lisa Méndez fueron sus propios abogados y su primo hermano Raúl Méndez, los cuales no pudieron demostrar los señalamientos en contra de quienes resultaron absueltos en este proceso.

Luego de la decisión del Tribunal de Juicio Oral, el abogado Vallarino Alemán, mostró su satisfacción.

"A pesar que Pipo Virzi no nos acompaña para ver la culminación de esto, me llena saber que ese tribunal dijo lo que tenía que decir y es que aquí jamás hubo delito y esto no fue más que un invento de Saltarín (q.e.p.d.), donde exigían 7 millones de dólares, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, hoy (ayer) se le cayeron todas las máscaras", sentenció.

Agregó que espera que algunos medios de comunicación que trataron de forma mediática este tema, den cobertura al fallo que declaró la absolución.

" Espero que La Prensa, y todos los demás medios, le den cobertura a esta absolución, en la misma forma que cubrieron el circo estos 6 años", explicó.

