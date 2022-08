Órgano Judicial presenta baja ejecución en su presupuesto de inversiones

Estando en el tercer trimestre del año, el Órgano Judicial solo ha ejecutado 31% de su presupuesto de inversión, que es de $15 millones.

La observación fue realizada en la última sesión de la Comisión de Presupuesto, tomando en consideración que para el próximo año, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, a este poder del Estado se le asignará más recursos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política.

“Hay más de 10 millones que no se han ejecutado a la fecha. Nosotros en este presupuesto (2023) vamos a pelear que al Judicial se le sea mas eficaz en el presupuesto, especialmente de inversión, pero si estamos a octubre y no llegamos ni a comprometer lo que tenemos, entonces no podemos pedir algo más”, fue la advertencia que realizó Benicio Robinson, presidente de la comisión.

Al explicar el bajo porcentaje, Vielsa Ríos, secretaria administrativa del Órgano Judicial, planteó que las inversiones han sido comprometidas en 95%, pero han confrontado problemas con actos públicos que han demorado por reclamos de empresas concursantes.

“Hay un acto de salas de audiencias para el SPA (Sistema Penal Acusatorio), que se ha tenido que hacer tres veces y recibimos comunicación reciente de Contrataciones Públicas de que ha autorizado a resolver estas impugnaciones”, detalló la funcionaria.

Parte de los recursos asignados al presupuesto de inversiones del Órgano Judicial corresponde a la parte de tecnología, con la adquisición de equipos y salas de audiencia que respondan a las innovaciones digitales.

Por otra parte, Ríos también atribuyó el porcentaje ejecutado en inversión a que todavía hay cuentas por $4 millones, que están pendientes del refrendo de la Contraloría General de la República.

Precisamente, la semana pasada, le fue aprobado al Judicial un traslado de partidas por $2 millones para la construcción de más salas de audiencia en Panamá Oeste.

