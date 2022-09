Policías gordos y con tatuajes, temas que serán revisados por una subcomisión legislativa

Tanto el proyecto que regula el uso de tatuajes en miembros de la Policía Nacional, como el relacionado a los uniformados con sobrepeso, pasarán a una subcomisión de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para analizar su contenido.

La propuesta sobre los tatuajes es iniciativa del diputado Víctor Castillo y fue prohijada el pasado 25 de agosto.

En su contenido, la iniciativa restringe el uso de tatuajes por parte de uniformados, en aquellos casos en "que expresen valores contrarios a los principios éticos de la institución o relacionados a grupos del crimen organizado".

El propósito de su proponente es flexibilizar la norma para que jóvenes con tatuajes puedan ingresar al estamento de seguridad.

Leandro Ávila, presidente de la comisión, dijo que este es un tema de derechos humanos que hay que revisarlo con sumo cuidado.

"Pienso que un miembro de la policía no debe tener tatuaje en el rostro, en el cuello o los antebrazos, pero es un debate que se tiene que hacer", consideró Ávila.

Sobre este tema, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo semanas atrás que los tatuajes no son impedimento para ingresar a la policía, pero se le solicita a aquellos que los tienen, que se los quiten, una vez entran al estamento.'

número del artículo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que busca ser modificado por ambas propuestas. 1

capítulo nuevo, que crea un régimen de condiciones físicas, se incorporaría a la ley 18.

Por otra parte, el anteproyecto de ley 98, iniciativa del diputado Jairo 'Bolota' Salazar, que obliga a los policías en tareas operativas a estar en buenas condiciones físicas, fue prohijado este jueves y, a su vez, pasó a una subcomisión para su análisis.

Al respecto, Salazar dijo que su propuesta busca cuidarle la salud a los efectivos y planea extenderla a otros estamentos de seguridad y protección ciudadana.

"Le guste a mucha gente o no, Panamá es el segundo país de Latinoamérica con más obesidad, porque la gente no quiere cuidar su salud y si los agentes no quieren, tenemos que obligarlos", manifestó el diputado de la provincia de Colón.

