Principio de especialidad siempre estuvo vigente

Sin dudas el principio de especialidad al expresidente Ricardo Martinelli es aplicable, no por capricho de ninguna autoridad, sector, o por determinada situación, sino porque el Tratado de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos así lo establece.

Versión impresa

Cuando se firmó ese tratado se buscada establecer las reglas de ambos países para la persona que iba a ser extraditada, y allí se estableció el acuerdo que involucraba un aspecto que beneficiaba a la persona que era objeto de la extradición.

En el caso de Ricardo Martinelli el gobierno de Panamá, en ese entonces dirigido por Juan Carlos Varela hizo la solicitud de extradición por un solo caso, y es el que se refiere a los supuestos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Y los demás casos en que se trató de involucrar a Ricardo Martinelli, ¿qué pasó?, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz explica que la gran falla la tuvo el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

El jurista aclara sobre este tema que el Tratado de Extradición de Panamá y Estados Unidos plantea que la entrega se realiza mediante un determinado acuerdo, y esa hay que luego se transforma en ordenamiento jurídico, que es un derecho del individuo que va a ser extraditado.

En el Derecho Penal cualquier ciudadano que haya sido extraditado por determinado caso, y luego se encuentra que tiene otros procesos va a invocar ese principio de especialidad, ya que ese es un aspecto que favorece al reo o persona que fue extraditada.

"El principio de especialidad trasladado a la realidad se convirtió en un derecho exigible como una norma más favorable para cualquier sujeto que haya sido sometido al procedimiento de extradición, ese derecho obviamente es el debate que se mantiene y que se debe definir en algún momento", destaca el abogado.

¿A dónde estuvieron los errores de las autoridades solicitantes?, sencillo, ellos solo solicitaron la extradición por un proceso y no agregaron nada más.

VEA TAMBIÉN: Panameños consideran que Ricardo Martinelli resolverá los problemas del país

Si bien el tema del principio de especialidad resurge con el fallo del Tribunal Electoral (TE) en el aspecto legal Ricardo Martinelli goza de ese beneficio otorgado en el momento de ser extraditado, y quienes hicieron la solicitud de extradición no lo hicieron con la documentación y argumentación adecuada.

El propio presidente del Colegio Nacional de Abogados explica que el Ejecutivo de ese entonces no diseñó una estrategia y ahora está el debate de por qué el extraditado tiene derecho a invocar ese beneficio.

El dirigente gremial incluso se pregunta ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no adelantó los trámites de extradición y al no hacerlo hoy día estamos en este debate"

El abogado deja claro que este beneficio es un derecho y no una impunidad como se quiere dar a entender en el ámbito político.

VEA TAMBIÉN: Cruzada internacional para proteger al mono araña de Azuero

Juan Carlos Araúz incluso plantea que es peligroso que al no aceptar que un principio de especialidad existe, se atente contra la institucionalidad del Tribunal Electoral, "yo no puedo destruir la institucionalidad del Tribual Electoral para legitimar si se permite o no el fuero electoral penal".

Y es que en el momento en que se pide la extradición de Ricardo Martinelli, si bien existían diversas causas activas, el Estado Panameño representado en ese momento por el Ejecutivo, la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia no agregaron ningún tema solo el caso de los supuestos pinchazos.

"El cuestionamiento que puedo plantear es que la ausencia de una estrategia de litigio desde la forma centralizada en el Ejecutivo o Estado panameño obviamente nos llegó a estas situaciones".

A lo planteado por el presidente del Colegio de Abogados se suma el arfumento del abogado Angel Álvarez, quien señala que él en su moemento advirtió sobre los alcances de la regla de especialidad.

Agrega que existían remedios que no se aplicaron por ignorancia, terquedad o maldad.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!