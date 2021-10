Prohíben el sobrevuelo de drones en todas las cárceles de Panamá

La prohibición del sobrevuelo de drones en el espacio aéreo de las cárceles se extendió también a la mayoría de los penales del interior del país.

Lo que empezó en el Complejo Penitenciario La Joya y La Joyita, por el uso de estos artefactos para lanzar drogas, armas y celulares, ahora se extendió a 15 penales del interior del país, la capital y la isla de Punta Coco.

La Autoridad de Aeronáutica Civil emitió resoluciones para prohibir el sobrevuelo de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en las cárceles de Veraguas, Herrera, Aguadulce, Penonomé, Los Santos, El Coco (Coclé), Changuinola, Dolega, David, Colón, Cárcel de Mujeres en Panamá, El Renacer, Tinajitas, Centro de Menores de Tocumen y Punta Coco.

La medida se basa en razones de "seguridad pública" y obedece a una solicitud del Sistema Penitenciario Nacional a la Autoridad de Aeronáutica Civil para que replique en "todos" los penales del país las normas implementadas en La Joya y La Joyita.

La medida exceptúa a los drones que utilicen los estamentos de seguridad nacional para resguardar los penales y brindarle seguridad a la población.

En los últimos meses, solo en el Complejo La Joya se han derribado más de 100 drones que sobrevolaban su espacio aéreo para arrojar diferentes sustancias ilícitas y hasta armas.

Esto demuestra que los delincuentes criollos están emulando a sus colegas internacionales y han ingresado también en la era de la "ciberdelincuencia".'

15

penales se suman a la lista de la prohibición de sobrevuelo de drones. 100

drones ha derribado la Policía solo en La Joya este año.

Las autoridades han advertido que esta actividad se ha convertido en un problema grave en los penales y han prometido dar con los responsables, sin que hasta la fecha se hayan mostrado hallazgos importantes.

Sin embargo, según la Resolución 120 de la AAC de 2016, esta tarea no parece imposible, si no fuera porque los drones se venden libremente en Panamá a bajos precios y hasta "on line". Además, se ha demostrado en otros países que los drones son fáciles de hackear para utilizarlos en actividades delictivas.