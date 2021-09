Ricardo Martinelli a José Gabriel Carrizo: 'Me vas a tener que matar' para inhabilitarme

Por segundo día consecutivo, Ricardo Martinelli volvió a señalar al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de querer inhabilitarlo para las elecciones de 2024.

En esta ocasión, de forma enérgica, el líder del partido Realizando Metas le dijo a Carrizo que "me vas a tener que matar" para inhabilitarme políticamente.

"Esto es una patraña política, esto es algo que no tiene fundamento, aquí no hay ninguna justificación, aquí no hay nada, absolutamente nada", expresó la mañana de este martes el expresidente a su llegada al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

"Me están haciendo perder el tiempo a mí, a siete fiscales que deberían asignar a otros casos. Todo esto es una farsa, una jauría política en la cual todos somos parte para distraer la atención. Estamos perdiendo el tiempo", agregó.

El juicio oral que se le sigue a Martinelli por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, continúa hoy en su trigésimo noveno día en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Martinelli enfrenta en este juicio oral dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que lo exponen a una pena de hasta 8 años.

En agosto de 2019, el exgobernante fue declarado "no culpable" en un primer juicio por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

En este primer juicio enfrentó cuatro cargos que sumaban 21 años de cárcel y que fue anulado por un tribunal de Apelaciones.

#CasoPinchazos El expresidente Ricardo Martinelli llega al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Indicó que el vicepresidente Gaby Carrizo lo va a tener que matar para inhabilitado. Vía: @lavila15 pic.twitter.com/cwJdpmN1LT— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) September 21, 2021