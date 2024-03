Rodríguez pide a Leblanc que proteja sus derechos humanos

La diputada y candidata presidencial, Zulay Rodríguez, acudió a la Defensoría del Pueblo para exigirle al defensor Eduardo Leblanc que defienda sus derechos humanos en el proceso que le ha levantado la Corte Suprema de Justicia por supuesto blanqueo de capitales.

Rodríguez, quien es candidata presidencial, afirmó que no reconoce la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en la causa que se le sigue y pidió que sea trasladada a la justicia ordinaria.

“Que bonito que vayan, me arresten, me detengan por un caso civil, porque aquí yo no le he robado nada al Estado; no he desvalijado fondos públicos”, dijo la diputada.

La audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez, prevista para celebrarse este jueves, 29 de febrero, no se realizó debido a que no acudió. Fue reprogramada para el próximo jueves, 7 de marzo.

Sin embargo, al desconocer la jurisdicción de la Corte, es poco probable que Rodríguez acuda ese día, por lo que se reunió con el Defensor del Pueblo para que interceda por ella.

“Le pido al defensor que me defienda mis derechos humanos; de que aquí la jurisdicción ordinaria tiene que conocer su caso y no la Corte Suprema de Justicia que está politizada por Nito Cortizo y Gaby Carrizo”, señaló la candidata.

Según la jurisdicción panameña, los diputados son investigados por los magistrados de la Corte Suprema y viceversa.

En el caso de Rodríguez, en esta semana se conoció que renunció a su curul por el circuito 8-2 en el que es diputada por un segundo periodo, precisamente, para que el Supremo panameño no tengo competencia en su caso.

Zulay Rodríguez es la segunda candidata presidencial que es procesada judicialmente, luego de Ricardo Martinelli Berrocal, casos inéditos en la política panameña contemporánea.

