Siguen cuestionamientos a la polémica ley de extinción de dominio

Continúan los cuestionamientos a la promovida ley de extinción de dominio, con la cual el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo pretende bajar los altos niveles de inseguridad que se viven en el territorio nacional.

En esta ocasión quien se refirió a la promovida iniciativa de ley fue el comentarista político, Juan Carlos Tapia, quien dijo que ha visto a este gobierno insistiendo en ese tema, que es de carácter netamente administrativo.

"En el principio pareciera que fuera una ley muy noble, porque es para buscar la forma administrativa de recuperar el Estado bienes y dineros que han sido malhabidos por otra persona, pareciera seductora la fórmula, pero cuidado y le advierto al gobierno actual que esto puede ser cuchillo para su pescuezo. A ellos les faltan menos años que los que ya han disfrutado en el poder, y cuidado que con esta misma ley de extinción de dominio, mañana le dicen al propio Ministro de Seguridad que explique de dónde sacó el dinero para comprar la casa que tiene".

Tapia agregó que como es una ley administrativa, los enemigos políticos pueden decomisarle la casa y mientras tanto los gastos de abogados tiene que pagarlos la persona para demostrar que la obtuvo de manera totalmente lícita.

"Ese es el gran problema, yo puedo estar en este momento no estar demandado, pero mañana alguien dice yo quiero que Juan Carlos explique de dónde sacó el dinero para comprar estas cosas, yo tengo la forma de demostrarlo, pero mientras lo demuestro esta gente puede demorar eso y te quitan la casa", dijo.

Preguntó, ¿qué hubiera sucedido con esta ley de extinción de dominio en el gobierno pasado, que sin existir pruebas, acabaron aquí con un empresario con más de 5,000 empleos?

"Ahora imagínense esa ley de extinción de dominio con un gobierno peor o igual al anterior. Tengan cuidado, yo he hablado con no menos de 20 abogados, y ninguno está de acuerdo con esa ley", señaló.'

Agregó que tiene entendido que el Colegio Nacional de Abogados (CNA), tampoco está de acuerdo con esa iniciativa de ley.

"Me decía un abogado, Juan Carlos es que esa ley nos conviene a nosotros porque vamos a tener que espantar a los clientes, pero no la queremos", precisó el comentarista.

Tapia reiteró que hay que tener cuidado con esta ley que la tienen muy pocos países de América Latina, y "los que la tienen, son producto de que son grandes productores de narcotráfico, entonces hay que tener cuidado".

Puntualizó que si en Panamá se tuviera la sensación y la seguridad de que es un gobierno correcto, que no persigue, perfecto, "pero imagínese un gobierno perseguidor con esa ley, no habría contendor que hablara porque le decomisan todo y después le dicen pruebe usted, o sea, se pasa por su mejor parte la presunción de inocencia".

Concluyó que parece una ley simpática y con la cual mucha gente dirá "el que no la debe, no la teme, pero es que no hay que deberla, ni temerla, pero te pueden aplicar esa ley de extinción de dominio".

